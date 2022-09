Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Berlin/Innsbruck – Nach den Vienna Vikings haben auch die Raiders Tirol in ihrer Debütsaison in der European League of Football (ELF) den Aufstieg ins Halbfinale geschafft. Die Raiders gewannen am Sonntag bei den Berlin Thunder souverän mit 37:10 und qualifizierten sich mit einer Bilanz von acht Siegen und vier Niederlagen für die ELF-Play-offs. Die Vikings kassierten mit einem 6:42 bei den Wroclaw Panthers die zweite Saison-Pleite.

Im Halbfinale treffen die Raiders am kommenden Samstag auswärts auf die Hamburg Sea Devils, die in nur einem Spiel der Regular Season unterlegen waren und sich damit zum besten Team des Grunddurchgangs kürten. Die Vikings bekommen es daheim tags darauf mit den Barcelona Dragons zu tun. Gegen die Spanier haben die Wiener diese Saison bereits zweimal knapp gewonnen. (APA, 4.9.2022)