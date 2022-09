Eine Cessna (Symbolbild) ist aus bislang ungeklärten Umständen im baltischen Meer abgestürzt. Foto: APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY

Vor der Küste Lettlands ist offenbar eine in Österreich registrierte Cessna 551 abgestürzt. Nato-Flugzeuge sowie Hubschrauber seien am Sonntagabend aufgestiegen, um dem Privatflugzeug zu folgen, hieß es seitens schwedischer und lettischer Behörden. Laut Daten der der Website "Flightradar24" hat die Cessna um 19.37 Uhr unserer Zeit in der Ostsee massiv an Höhe und Geschwindigkeit verloren.

Keine Zieldestination

Unklar ist, wer und wie viele Personen sich an Bord der Maschine befunden haben. Als mögliche Absturzursache wurde aufgrund der zurückgelegten Distanz Treibstoffmangel vermutet. Die Maschine sei laut "Flightradar" um 14.56 Uhr im spanischen Jerez aufgestiegen, ohne eine Zieldestination bekannt zu geben. Zwei Mal – nahe Paris und Köln – habe der Privatchat seine Richtung geändert, bevor es letztlich über das baltische Meer und die schwedische Insel Gotland geflogen sei. (red, 4.9.2022)