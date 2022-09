Die ÖVP verliert ebenfalls leicht an Stimmen und liegt laut vorläufigem Endergebnis bei 23,3 Prozent. Die Neos fahren den stärksten Zugewinn ein

Keine wesentlichen Veränderungen brachte die Gemeinderatswahl in Krems (Niederösterreich). Foto: imago images / blickwinkel

Die Gemeinderatswahl in Krems ist geschlagen – und die SPÖ kann laut vorläufigem Endergebnis erneut Platz eins verteidigen. Trotz eines Stimmverlusts landen die Sozialdemokraten bei 40,9 Prozent (-5,2 Prozent im Vergleich zu 2017). Klar abgeschlagen dahinter liegt die ÖVP mit 23,3 Prozent (-3,4 Prozent), gefolgt von der FPÖ mit 14,7 Prozent (-0,4 Prozent).

SPÖ braucht Koalitonspartner

Zugewinne kann die Kremser Linke Stadtbewegung (KLS) mit 7,1 Prozent (+1,8 Prozent) verzeichnen. Sie reiht sich direkt vor den Neos in Krems ein, die mit 6,7 Prozent erstmals den Einzug in den Gemeinderat schafft. Die Grünen erreichen 3,7 Prozent (+0,1 Prozent). Mit drei Prozent schafft auch die impfkritische Partei MFG den Einzug in den Gemeinderat.

Ein Blick auf die Mehrheitsverhältnisse zeigt, dass die SPÖ mit ihren 17 erreichten Mandaten (-2 im Vergleich zu 2017) einen oder mehrere Koalitonspartner braucht, um die Mehrheit im 40-köpfigen Gemeinderat zu erreichen. Die ÖVP ist mit zehn Mandataren (-1) vertreten, die FPÖ unverändert mit sechs. Die KLS bekommt hingegen drei, die Neos in Krems zwei und Grüne sowie MFG jeweils ein Mandat zugesprochen.

In der niederösterreichischen Statutarstadt hatten acht Listen kandidiert. Einzig Green Future Krems (GREENK) blieb mit 0,7 Prozent ohne Mandat. 19.904 Stimmberechtigte bedeuteten um fast 4.000 weniger als 2017 mit 23.882. Aufgrund der jüngsten Wahlrechtsreform im Bundesland durften nur mehr Personen mit Hauptwohnsitz in Krems zum Urnengang.

Die Wahlbeteiligung sank auf 57,35 Prozent. Vor fünf Jahren hatte sie 65,09 Prozent betragen. (balm, 4.9.2022)