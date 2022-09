In der sechsteiligen Serie treffen deutsche Urlauber im Mittelmeer auf ein Flüchtlingsboot in Seenot. Helfen oder ignorieren, was tun?

In dieser Galerie: 2 Bilder Daniel Schilling (Marc Benjamin, re.) und Jan Garbe (Friedrich Mücke) nehmen Kontakt zum Boot der Geflüchteten auf. Foto: ZDF, Reiner Bajo Hier ist ihre Welt noch in Ordnung: Caro Garbe (Johanna Wokalek) und Jan Garbe (Friedrich Mücke). Foto: ZDF, Christian Huck

Noch vor wenigen Jahren war ihre Welt in Ordnung. Fünf Freunde aus Hamburg genießen einen Segeltörn im Mittelmeer. Das Wetter passt, die Stimmung ist gut, beschwingt und gelöst, auch dank Alkohol. Ein perfekter Urlaub für die Großstadtpaare Jan und Caro (Friedrich Mücke, Johanna Wokalek) und Fiona und Daniel (Natalia Belitski, Marc Benjamin) sowie die befreundete Juristin Helene (Ina Weisse).

Doch dann entdecken die Urlauber ein manövrierunfähiges Boot mit Geflüchteten aus Syrien und Afrika. Was tun? Den verzweifelten Menschen helfen und riskieren, juristisch belangt zu werden? Oder die Flüchtlinge ihrem Schicksal überlassen? Die Segelyacht der Deutschen heißt ausgerechnet Liberame, was so viel bedeutet wie: Erlöse mich. Anhand fiktiver Charaktere arbeiten sich die Autorin Astrid Ströher, ihr Kollege Marco Wiersch und Regisseur Adolfo J. Kolmerer in der sechsteiligen ZDF-Serie Liberame – Nach dem Sturm an der Flüchtlingsthematik ab. Es geht um die Verantwortung der EU, um Seerecht, moralische Fragen und juristische Konsequenzen. Allein im ersten Halbjahr 2022 sind nach Schätzungen des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR im Mittelmeer 1.200 Migrantinnen und Migranten ertrunkenen oder blieben vermisst.

Die ersten drei Folgen sind Montagabend im ZDF zu sehen, kommenden Mittwoch werden die restlichen drei Episoden ab 20.15 Uhr ausgestrahlt. Alle Folgen sind in der Mediathek des ZDF abrufbar. Erzählt wird die Geschichte in zahlreichen Rückblenden, nachdem Überlebende des Flüchtlingsschiffs von damals die deutschen Urlauber in Hamburg ausfindig gemacht haben. Erst nach und nach erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer, was damals passiert ist.

Die Frage nach der Schuld

Nach einer (geheimen) Abstimmung entschieden die Hamburger Segler, zu helfen und das Boot der Flüchtlinge abzuschleppen. Doch dann zog ein heftiger Sturm auf, die Schleppleine riss, das Boot war verschwunden. Sieben Menschen ertranken, darunter Jasmin, die Tochter von Zahra (Kenda Hmeidan) und Ismail Sabia (Mohamed Achour). Gemeinsam mit Sohn Said (Shadi Eck) und Ismaels Bruder Bilal (Tariq Al-Saies) haben sie den Sturm überlebt und es bis nach Hamburg geschafft. Jetzt, Jahre später, wird die Crew der Liberame angezeigt, es droht eine Anklage wegen unterlassener Hilfeleistung.

Eingebracht hat diese Anzeige Ismail, er will Klarheit, und er will wissen, wer für den Tod seiner Tochter verantwortlich ist. "Bleiben Sie einfach weiter bei der Wahrheit", rät der Anwalt. Doch was wahr ist und was nicht ist, das weiß niemand so genau. Was ist damals in dieser stürmischen Nacht wirklich passiert? "Es war von Anfang an eine Scheißidee, Urlaub auf diesem Massengrab zu machen", sagt einmal David, der nach dem Vorfall damals in die USA abgehauen ist. Er hatte seine Gründe.

Doch nicht nur Daniel hat etwas zu verbergen, jeder und jede hat seine und ihre Geheimnisse. In vielen Seitensträngen und mittels – nicht immer logischer – Wendungen werden kaputte Beziehungskonstellationen sichtbar, die bisher unter den Teppich gekehrt wurden. Das führt zu Misstrauen und Missverständnissen mit fatalen Folgen, auf beiden Seiten. Die Serie will viel, manchmal zu viel. Sie ist Drama, Krimi, Actionfilm in einem. Aber sie schafft es, das Handeln der Beteiligten nachvollziehbar zu machen. Rettung gibt es hier für niemanden, Erlösung schon gar nicht. (Astrid Ebenführer, 5.9.2022)