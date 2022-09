Ein abschließendes Wort in Kyrgios' Ohr. Foto: IMAGO/JOHN ANGELILLO

New York – Der topgesetzte Russe Daniil Medwedew ist bei den US Open in New York im Achtelfinale in vier Sätzen an Nick Kyrgios gescheitert. Der australische "Bad Boy" setzte sich am Sonntag mit 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2 durch und war dabei in allen Belangen der bessere Spieler. Damit ist auch klar, dass Medwedew seinen Platz an der Weltrangenspitze einbüßt. Ein Trio hat noch Chancen, den Russen abzulösen: die Spanier Rafael Nadal und Carlos Alcaraz sowie der Norweger Casper Ruud.

Im dritten Satz sorgte Kyrgios für einen der kuriosesten Punktverluste der Geschichte: Nach einer verunglückten Abwehraktion von Medwedew flog der Ball hoch in die Luft, er wäre klar auf der Seite des Russen aufgekommen. Aber Kyrgios sprintete aus Spaß hinters Netz und nahm den Ball feixend Volley, eher dieser den Boden berührte. Weil dies nicht den Regeln entspricht, erhielt Medwedew den Punkt. Kyrgios fragte in der anschließenden Pause Ex-Profi Patrick McEnroe, der die Interviews am Platz führt, was er falsch gemacht habe.

US Open Tennis Championships

Im Viertelfinale trifft Kyrgios nun auf den Russen Karen Chatschanow. Dieser hatte zuvor den Bezwinger von Dominic Thiem, den Spanier Pablo Carreno Busta, mit 4:6, 6:3, 6:1, 4:6 und 6:3 geschlagen.

Der Weltranglistensiebente Ruud besiegte den Franzosen Courentin Moutet 6:1, 6:2, 6:7 (4), 6:2 und steht ebenfalls im Viertelfinale erreicht, wo er auf Matteo Berrettini trifft. Der als Nummer 13 gesetzte Italiener gewann am Sonntag einen Fünf-Satz-Krimi gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina mit 3:6, 7:6 (2), 6:3, 4:6, 6:2. Ruud zog damit als erster Norweger der Turniergeschichte ins Viertelfinale ein. Berrettini indes erreichte bei seinen letzten fünf Grand-Slam-Starts immer mindestens die Runde der besten acht.

Mit Philipp Oswald ist der letzte österreichische Beitrag bei diesem Grand-Slam-Turnier ausgeschieden. Der 36-jährige Vorarlberger unterlag an der Seite von Robin Haase (NED) im Doppel-Achtelfinale den als Nummer sechs gesetzten Kroaten Nikola Mektic/Ante Pavic mit 3:6, 4:6. (APA, 5.9.2022)