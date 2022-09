Der Starkregen am Sonntagabend habe der Zeitung "Bangkok Post" zufolge Teile des neu aufgeschütteten Strandes im Badeort Pattaya am Golf von Thailand weggespült

Vor allem Nachtschwärmer werden vom Badeort Pattaya am Golf von Thailand angelockt. Foto: EPA/NARONG SANGNAK

Pattaya – Starkregen hat zahlreiche Straßen im thailändischen Urlaubsort Pattaya vorübergehend in reißende Flüsse verwandelt. Das Hochwasser unter anderem auf den Vergnügungsmeilen Walking Street und Beach Road habe am späten Sonntagabend viele Nachtschwärmer in der Touristenmetropole an der Ostküste des Landes überrascht, berichteten lokale Medien am Montag. Auf Fotos war zu sehen, wie Menschen durch teilweise hüfthohe Wassermassen wateten und Autos sich durch die Fluten kämpften.

Als das Hochwasser schließlich zurückgegangen sei, habe sich gezeigt, dass ganze Teile von Pattayas neuem Strand durch das Unwetter weggewaschen worden seien, berichtete die Zeitung "Bangkok Post". Der Strand war erst vor kurzem mit Sand einer vorgelagerten Insel aufgeschüttet worden. Der Badeort Pattaya am Golf von Thailand lockt vor allem wegen seines Nachtlebens Besucher aus aller Welt. Von Juni bis Oktober herrscht Regenzeit. (APA, 5.9.2022)