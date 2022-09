Chile Chile hält an der Verfassung aus der Pinochet-Diktatur fest

Am Sonntag stimmte in Chile eine große Mehrheit gegen den neuen Verfassungstext. Dieser würde indigenen Völkern mehr Rechte einräumen, Wasser zu Allgemeingut erklären und Abtreibung legalisieren. Doch 62 Prozent halten an der Verfassung aus der Pinochet -Diktatur fest