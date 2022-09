Gemeinsame Geh- und Radwege bergen Konfliktpotenzial. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

Auf Straßen und Radwegen ist die Rechtslage eindeutig: Wollen Fußgängerinnen oder Fußgänger die Fahrbahn queren, müssen sie warten und sich vergewissern, dass sie andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährden. Wer zu Fuß unterwegs ist, hat in diesen Fällen also grundsätzlich Nachrang – es sei denn, es gibt einen Zebrastreifen oder eine Ampel.

Was aber gilt bei gemeinsamen Wegen für Radfahrer und Fußgänger, wie sie vielerorts üblich sind? Haben vorbeifahrende Radfahrer auf solchen Straßen ebenfalls Vorrang? Mit dieser Frage beschäftigte sich kürzlich der Oberste Gerichtshof (OGH). Eine eindeutige gesetzliche Regelung gibt es dafür nämlich nicht. Auslöser der aktuellen Entscheidung war ein Unfall auf dem Rheinauweg in Vorarlberg (OGH 27.6.2022, 2 Ob 64/22h).

Wer trägt die Schuld?

Eine Radlerin war dabei mit ihrem E-Bike in Längsrichtung auf dem gemeinsamen Rad- und Gehweg unterwegs gewesen. Als plötzlich eine Fußgängerin, die von einem Parkplatz kam, querte, stießen die Frauen zusammen und verletzten sich. Die Schuld am Unfall sahen die beiden jeweils bei der anderen: Die Fahrradfahrerin verlangte Schadenersatz für ihre Verletzungen. Die Fußgängerin lehnte ab, Radfahrer seien auf gemeinsamen Wegen dazu verpflichtet, auf Fußgänger Rücksicht zu nehmen.

In seiner aktuellen Entscheidung gab der OGH nun der Radlerin recht: Tatsächlich sei es so, dass sich "Radfahrer auf Geh- und Radwegen so zu verhalten haben, dass Fußgänger nicht gefährdet werden". So steht es in der Straßenverkehrsordnung (StVO). Von Radlerinnen und Radlern wird auf gemeinsamen Wegen eine "erhöhte Sorgfaltspflicht gegenüber den Fußgängern gefordert".

Sind Fußgänger nicht in Längsrichtung unterwegs, sondern wollen den Weg queren, ist das laut Höchstgericht jedoch anders. In solchen Situationen gelte die allgemeine Regel: Fußgänger dürfen, so der OGH, "erst dann zum Überqueren auf einen Geh- und Radweg treten, wenn sie sich vergewissert haben, dass sie hiebei andere Benützer des Geh- und Radwegs nicht gefährden". Im aktuellen Fall ist also die Fußgängerin am Unfall schuld. Sie muss der Radfahrerin 5.000 Euro Schadenersatz bezahlen. (japf, 5.9.2022)