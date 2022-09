Auf diesem von der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua zur Verfügung gestellten Foto sind heruntergefallene Felsen auf einer Straße in der südwestchinesischen Provinz Sichuan zu sehen. Foto: AP

Peking/Kabul – Schwere Erdbeben in China und Afghanistan forderten am Montag Behördenangaben und Medienberichten zufolge mehrere Menschenleben. Bei einem schweren Erdbeben in der chinesischen Provinz Sichuan sind am Montag dem staatlichen Fernsehsender CCTV zufolge sieben Menschen ums Leben gekommen. Mit 6,8 war es das stärkste Beben in der im Südwesten gelegenen Provinz seit dem Jahr 2017.

Das Epizentrum lag nach Angaben des chinesischen Erdbebenzentrums bei der Stadt Luding, rund 230 Kilometer südwestlich der Provinzhauptstadt Chengdu, und in einer Tiefe von 16 Kilometern. Wenige Minuten später gab es ein Nachbeben der Stärke 4,2 bei der Stadt Yaan, die rund 100 Kilometer südwestlich von Chengdu liegt.

Eine von der US-Erdbebenwarte (USGS) zur Verfügung gestellte Karte zeigt den Ort des Erdbebens in der chinesischen Provinz. Foto: EPA/USGS HANDOUT

Stärkste Beben in Provinz Sichuan seit 2013

Die Erschütterungen waren in Chengdu, wo rund 21 Millionen Menschen leben, und in den mehrere hundert Kilometer entfernten Städten Xian und Changsha zu spüren. "Das Beben war ziemlich stark und dauerte eine ganze Weile", berichtete Shirley Li, die im 30. Stockwerk eines Hochhauses in Chengdu lebt. "Es war eine schwere Zeit für uns – Hitzewellen, der Corona-Lockdown und jetzt das Erdbeben."

In der Provinz Sichuan sind Erdbeben vergleichsweise häufig, vor allem in den Bergen im Westen. Bei dem Beben im April 2017, das die Stadt Yaan erschütterte und eine Stärke von 7,0 erreichte, waren mehr als hundert Menschen ums Leben gekommen und Tausende verletzt worden. Das heftigste Erdbeben in Sichuan seit Beginn der Aufzeichnungen ereignete sich im Mai 2008. Damals wurde eine Stärke von 8,0 registriert. Das Zentrum lag in Wenchuan, fast 70.000 Menschen wurden getötet, es entstanden immense Schäden an Gebäuden und Infrastruktur.

Beben in Afghanistan: Stärke von 5,3

In Afghanistan sind bei einem Erdbeben nach Behördenangaben mindestens acht Menschen getötet worden. Die Zahl der Todesopfer könnte weiter ansteigen, meldete die Nachrichtenagentur Bachtar am Montag unter Berufung auf Behörden der Provinz Kunar. Das Katastrophenschutzministerium sprach zunächst von sechs Toten und neun Verletzten. Das Beben hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 5,3 und ereignete sich in der Nähe von Dschalalabad im Osten des Landes.

Afghanistan wird aufgrund der tektonischen Plattenbewegung in der Region häufig von Erdbeben erschüttert, vor allem im Hindukusch an der Grenze zu Pakistan. Bei Erdstößen der Stärke 5,9 starben im Juni mindestens 1.000 Menschen. (APA, Reuters, red, 5.9.2022)