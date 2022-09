Inklusive Skirouten stehen rund im Skigebiet um Kitzbühel mehr als 200 Kilometer Abfahrten zur Verfügung. Foto: KitzSki / Werlberger

Im internationalen Test von Skiresort.de konnte "KitzSki" zum zehnten Mal in Folge den Titel als weltbestes Skigebiet einfahren. Das Skigebiet mit 233 Abfahrtskilometern und 57 Liftanlagen erhielt abermals 4,9 von fünf möglichen Sternen, insbesondere wegen der Weitläufigkeit und Größe sowie der modernen Infrastruktur. Ausgezeichnet bewertet wurden darüber hinaus das abwechslungsreiche Pistenangebot die Lifte und Bahnen sowie die Schneesicherheit und Qualität der Pistenpräparierung. Vor einem Jahr hat die Bergbahn Kitzbühel Photovoltaik-Anlagen mit einer Fläche von 1.200 m² installiert und erzeugt damit eine Leistung von 251.000 kWh pro Jahr.

Gute Öffi-Anbindung

Faktoren wie Sauberkeit und Hygiene, Orientierung, Information und umweltfreundlicher Skibetrieb spielen beim Test zunehmend eine Rolle; als herausragend aufgefallen seien den Testerinnen und Testern auch das Angebot an Unterkünften direkt an der Piste oder in der Nähe von Liften, die Bewirtung in den Bergrestaurants und Hütten im Skigebiet. Nicht zuletzt sei die gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln ein positiv hervorzuhebender Faktor. (red, 5.9.2022)