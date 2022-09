Die Gruppe der "Letzten Generation" war laut Polizeisprecherin Barbara Gass schnell wieder aufgelöst. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/aal.photo

Wien – Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Montag zum Schulstart in Ostösterreich den Wiener Gürtel als Zeichen gegen Teuerungen und Klimakollaps blockiert. Auf Höhe der Grundsteingasse saßen die Klimaaktivisten auf der Straße, Teilnehmerin Martha Krumpeck klebte sich mit der Hand an der Fahrbahn fest. Konkret forderten sie unter anderem eine allgemeine Senkung der Tempolimits auf 100 Kilometer pro Stunde, hieß es in einer Aussendung der Aktivisten-Gruppe am Montag.

Laut Polizeisprecherin Barbara Gass war die Aktion schnell wieder vorbei. Die kleine Gruppe sei nur kurze Zeit dort gesessen und löste sich rasch wieder auf. (APA, red, 5.9.2022)