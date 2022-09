Die Kreml-kritische Zeitung gilt als eines der letzten unabhängigen Medien in Russland. Ihr Chefredakteur erhielt 2021 den Friedensnobelpreis

Die europäische Version der "Nowaja Gaseta". Foto: EPA / TOMS KALNINS

Moskau/Kiew – Ein Bezirksgericht in Moskau hat der kremlkritischen Zeitung "Nowaja Gaseta" die Zulassung entzogen. "Die Registrierung als Medium wird für ungültig erklärt", verkündete die zuständige Richterin am Montag laut russischer Nachrichtenagentur Interfax. Der Entzug erfolgte demnach auf Antrag der Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor, weil die Zeitung trotz Verwarnung ihr Redaktionsstatut nicht vorgelegt habe. Chefredakteur ist Dmitri Muratow, der 2021 den Friedensnobelpreis bekam.

Berufung angekündigt

Die Zeitung hatte kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vor einem halben Jahr ihr Erscheinen einstellen müssen. Muratow begründete das damals mit der Sorge um das Wohl der Korrespondenten, nachdem in Russland ein Gesetz in Kraft getreten war, das hohe Haftstrafen für Journalisten vorsieht, deren Veröffentlichungen offiziellen Verlautbarungen widersprechen. Die "Nowaja Gaseta" hatte den russischen Angriff auf die Ukraine als Krieg bezeichnet. Offiziell wird er in Russland nur "militärische Spezialoperation" genannt.

Muratow kündigte an, gegen den Entzug der Lizenz in Berufung zu gehen. "Das ist ein Scheinurteil auf politische Bestellung", sagte der 60-Jährige. "Es hat nicht die geringste gesetzliche Grundlage." (APA, 5.9.2022)