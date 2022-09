Ein Schwimmer, drei Medaillen: Luka Mladenovic. Foto: OSV

Lima – Der Salzburger Luka Mladenovic hat bei der Junioren-WM in Lima den Medaillensatz komplett gemacht. Nach Gold über 100 m Brust und Silber über 200 m Brust legte der 18-Jährige mit Bronze über 50 m Brust nach. "Das ist absolut phänomenal", sagte Mladenovic, der am Sonntag in 28,32 Sek. eine persönliche Bestzeit aufstellte.

"Luka hatte einige Rückschläge zu verkraften. In der Schule Stress durch die vielen Einsätze, ein gebrochener Fuß am Beginn der Saison, Corona kurz vor der JEM und dazu noch einige Male krank. Dass Luka trotzdem so einen Saisonabschluss hinlegt und hier dreimal auf das Podest schwimmt, ist schon eine unglaubliche Leistung", so sein Trainer Plamen Ryaskov. (APA; red, 5.9.2022)