Andreas Lederer wechselt vom STANDARD zur GroupM.. Foto: GroupM

Wien – Die Mediaagentur GroupM bekommt mit Andreas Lederer (40) einen neuen Chief Financial Officer (CFO). Er ist seit 1. August als standortübergreifender Finanzchef für die Finanzen von GroupM und ihrer operativen Gesellschaften in Österreich und der Schweiz verantwortlich, teilte das Unternehmen am Montag mit. Lederer war zuletzt fünf Jahren als Finanzchef der STANDARD-Gruppe tätig.

"Andreas Lederer gehört zu den erfahrensten und profiliertesten Finanzmanagern in der Medienbranche in Österreich und kennt den Markt bestens. Wir sind mit ihm ideal aufgestellt, um die Synergien über beide Märkte zu heben und nachhaltige Profitabilität sicherzustellen", sagt Andreas Vretscha, CEO GroupM Österreich und Schweiz, in der Aussendung.

Lederer, der über 20 Jahre Finanz- und über zehn Jahre Management-Erfahrung mitbringt, tritt die Nachfolge von Katja Bodner an. Vor dem STANDARD war Lederer zehn Jahre beim Marktforschungsunternehmen GfK, zuletzt als CFO für Zentral- und Osteuropa. (red, 5.9.2022)