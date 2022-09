NFTs auf Smart-TVs: teure Kunstwerke auf teuren Fernsehern, die bei der Darstellung teuren Strom verbrauchen. Foto: LG

Digitale Kunst als Non-Fungible Tokens (NFTs) auf dem großen Bildschirm eines Smart-TVs darstellen – das ist das neueste Vorhaben von LG, das einige Monate nach dem Konkurrenten Samsung nun ebenfalls die Möglichkeit bietet, NFTs auf dem Fernseher zu kaufen und unter anderem als Bildschirmschoner zu verwenden.

NFTs kaufen und verkaufen

Mit dem LG Art Lab soll es laut LG möglich sein, NFTs zu "kaufen, verkaufen und als Kunstwerke in erstklassiger Qualität zu genießen". Die verlinkte Website führt in Europa allerdings noch ins Leere, derzeit ist das Feature nur für LG-TVs mit mindestens webOS 5.0 in den USA verfügbar.

Eine Journalisten von "The Verge" in den USA hat die Funktion allerdings bereits auf ihrem Fernseher aufgerufen und schreibt, dass der besagte Shop noch recht leer ist. Der Handel mit den NFTs soll über spezielle Events – die "Drops" – stattfinden, von denen der erste für den 22. September angesetzt ist.

Ab dann soll es möglich sein, mit dem Handy einen QR-Code zu scannen und die Transaktion auf dem Smartphone über die dazugehörige Wallypto-App abzuschließen. Bedingung ist jedoch auch, dass man zuvor USD Coins erworben hat – Stabelcoins, deren Wert stabil an jenen des Dollar gebunden sein soll.

Keine Blockchain

Bemerkenswert ist, dass LG mit seiner Plattform auf Hedera setzt. Dieses operiert im Gegensatz zu sonst im NFT-Bereich genutzten Systemen wie Ethereum oder Solana nicht auf der Blockchain, sondern setzt auf einen Algorithmus namens Hashgraph.

Grob gesagt wird beim Hashgraph keine Kette erzeugt, sondern verteilte Transaktionen werden miteinander verbunden, ohne dass diese aneinandergereiht sein müssen. Dadurch sind mehrere Transaktionen gleichzeitig möglich, was die Geschwindigkeit gegenüber der Blockchain erhöhen soll. So wie die Blockchain ermöglicht auch Hashgraph dezentrale Transaktion von jedermann. LG gehört offiziell zu den Unterstützern von Hedera.

Hedera

Samsung kooperiert mit Nifty Gateway

Bereits Ende März hatte Samsung verkündet, NFTs auf die eigenen Smart-TVs zu bringen. Hierzu wurde eine Kooperation mit Nifty Gateway, einem der größeren Marktplätze für NFTs, geschlossen. Hier wurde die NFT-Plattform in Samsungs Premium-Fernseher integriert, darunter die QLED- und Neo-QLED-TVs.

In der Presseaussendung Ende März hatte es bereits geheißen, dass Samsung-Kunden im Rahmen der Kooperation Zugriff auf über 6.000 Kunstwerke haben, unter anderem von Kunstschaffenden wie Beeple, Daniel Arsham und Pak. (stm, 5.9.2022)