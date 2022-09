Ein eskalierter Streit in einem Nahverkehrszug führt zu üblen Beleidigungen im Verhandlungssaal. Foto: APA / GEORG HOCHMUTH

Wien – Man muss keine besonderen journalistischen Fähigkeiten haben, um zu erkennen, dass ein Strafverfahren, bei dem der Angeklagte ein Opfer schon vor dem Gerichtssaal zweimal als "Schwuchtl" beschimpft, interessant zu werden verspricht. Wie im Fall des 34 Jahre alten Herrn D., der sich vor Richter Stefan Erdei unter anderem wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung verantworten muss. Er soll im Juli einem ÖBB-Kontrolleur eine Ohrfeige verpasst und dessen Kollegin auf das Wüsteste beschimpft und bedroht haben, meint die Staatsanwältin.

Stimmt nicht, bekennt sich der dreifach vorbestrafte Serbe nicht schuldig. "Ich bin nach Strebersdorf gefahren, um einen Freund zu besuchen, und hatte kein Ticket und keinen Ausweis mit", beginnt er seine Geschichte. "Der Kontrolleur hat dann gesagt, ich muss bis zur Endstation mitfahren, erst dort werde die Polizei gerufen. Als ich gesagt habe, dass wir alle in Strebersdorf aussteigen sollen, hat er die Tür blockiert", schildert er. "Heast, geh weg, sonst gibt's a Watschen", habe er gesagt und eine solche auch angedeutet, das ÖBB-Organ aber nicht berührt.

"Aber nur, um ihm Angst zu machen! Damit wir in Strebersdorf aussteigen! Und seine Kollegin habe ich auch beschimpft, um ihr Angst zu machen", bekennt sich der ohne Verteidigerin erschienene Angeklagte eigentlich der gefährlichen Drohung und Nötigung schuldig, will aber nicht wahrhaben, dass sein Verhalten möglicherweise nicht den sozialen Normen entspricht.

Abneigung gegen Fahrt bis Hollabrunn

"Wenn die Endstation in Wien wäre – okay. Aber das wäre in Niederösterreich gewesen!", echauffiert er sich auch vor Gericht und wertet damit die sicher sehr hübsche Bezirkshauptstadt Hollabrunn ab, die nämlich die Endstation gewesen wäre. "Ich bin schon so – ich schimpfe, wenn ich auszucke. Aber wenn ich dem zwei Watschen geb, steht er nicht mehr auf!", ist der Angeklagte überzeugt.

"Woher hat der Herr dann die Rötung auf seiner Wange? Die hat die Polizei nämlich unmittelbar nach dem Vorfall fotografiert", hält ihm der Richter vor. "Weiß ich nicht. Ich versteh nicht, wie man so lügen kann, der kleine Pisser. Warum soll ich ihm Watschen geben? Wenn, geb ich ihm gleich zwei Fäuste!", argumentiert D. aufgebracht. Der Arbeitslose verrät später auch noch, warum sein Nervenkostüm bei diesem Vorfall zur Mittagszeit möglicherweise etwas dünn war: "Ohne die Drogen bin ich aggressiv. Ich bin grad aufgestanden gewesen und wollte mir bei dem Freund welche kaufen."

Der Kontrolleur, von der Statur her deutlich schmächtiger als der Angeklagte, erzählt die Geschichte ganz anders. "Der Herr hat keine Maske getragen, ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht. Dann hatte er auch keinen Fahrausweis, und man konnte seine Identität nicht feststellen. Daher habe ich ihm gesagt, dass wir aussteigen müssen." – "Der Angeklagte sagt, sie hätten verlangt, dass er bis zur Endstation fahren muss", wirft Richter Erdei ein. "Sind Sie mir nicht bös, das haben wir noch nie gemacht. Das wäre ja Freiheitsberaubung", stellt der 22-jährige ÖBB-Mitarbeiter klar.

"Schleich dich, du Scheißschwuchtel"

D. habe herumgebrüllt, "Schleich dich, du Scheißschwuchtl!" gefordert, ihm zwei Ohrfeigen angedroht und ihm schließlich eine verpasst, der zweiten habe er ausweichen können. Immer wieder redet ihm der Angeklagte dazwischen, duzt ihn; Zeuge, Richter und Staatsanwältin sind aber der Meinung, dass Ignorieren in diesem Fall die beste Strategie ist.

Als seine Kollegin dazukam und die Polizei verständigte, habe sich D.s Wut auf die 25-Jährige konzentriert. "Scheißtürkin" habe der Serbe sie genannt. Und: "Dein Mann ist ein Schlappschwanz, du gehörst einmal gscheid durchgenommen" gebrüllt. Um sich dann zu steigern, dass er die junge Frau von hinten vergewaltigen müsse, da sie so hässlich sei, und er auch ihre Kinder vergewaltigen werde.

Dass die Schilderung durchaus glaubwürdig ist, zeigt sich an der Reaktion des Angeklagten im Gerichtssaal. "Ich hab dich nicht geschlagen! Warum lügst du? Weil du geil bist auf die Prämie, du Scheißschwuchtl!", schreit D. außer sich. Der Zeuge bleibt ruhig. "Sehen Sie, er ist auch jetzt aggressiv", weist der Österreicher den Richter hin. "Ich bin nicht aggressiv!", explodiert der Angeklagte.

Kollegin alarmierte Polizei

Die ÖBB-Mitarbeiterin wird als Nächste in den Saal gerufen. Soweit man das aufgrund der FFP2-Maske, die übrigens nur der Angeklagte konsequent unter der Nase trägt, beurteilen kann, ist ihre Physiognomie definitiv nicht "schiach", wie D. insinuiert hatte. Die in Wien geborene Staatenlose bestätigt die Schilderung ihres Kollegen. Sie habe die Polizei gerufen, als sie die erhobene Hand des Angeklagten wahrgenommen hätte.

"Sie sind ja auch in den Genuss einer Konversation mit dem Angeklagten gekommen", leitet der Richter zu den Beschimpfungen über. Auch diese Zeugin erinnert sich an "Scheißtürkin", "Scheißausländerin", "Wien ist nicht mehr sicher" und die Vergewaltigungsdrohungen. "Aber dass sie provoziert hat, sagt sie nicht. Eh wurscht", mischt sich D. ein.

Auch dieser Zeugin hält Erdei die Darstellung des Angeklagten vor: "Er hätte mitfahren müssen und wäre dann irgendwo in der Pampa in Niederösterreich gestanden", scheint auch er das Weinviertel nicht zu schätzen. Und auch sie widerspricht – man wäre ohnehin beim nächsten Halt, also in Strebersdorf, ausgestiegen, um auf die Polizei zu warten. Ein Punkt interessiert den Richter noch. "Haben Sie den Angeklagten vorher schon einmal gesehen? Oder wie kommt er darauf, dass Sie aus der Türkei sind?" – "Die Leute sind nicht besonders kreativ – wenn sie dunkle Haare und dunkle Augen sehen, kann es nur die Türkei sein", meint die Zeugin resigniert.

Richter platzt der Kragen

Sie sagt, sie habe nach dem Vorfall Schlafstörungen gehabt und Angst in der Arbeit, wofür sie tausend Euro Schmerzensgeld möchte. "Das ist Schauspielerei!", beschwert sich der von 700 Euro Mindestsicherung lebende Angeklagte. "Ist es nicht! Wenn meine Kinder mit Vergewaltigung bedroht werden ...", beginnt die Zeugin. "Halt die Fresse! Das ist Ausländerpolitik", brüllt D. – was zur Folge hat, dass dem Richter endgültig der Kragen platzt. "Ich glaube Sie wissen nicht, wo Sie sind!", herrscht er den Angeklagten an. "Sie können auch ganz schnell woanders sein – schauen Sie aus dem Fenster, da ist der Gefängnishof!"

Der Angeklagte beruhigt sich etwas, lehnt eine Zahlung an die Zeugin aber kategorisch ab. "Das zahl ich dir sicher nicht. Das ist Ausländerpolitik!", wiederholt er, erst mit seinen nächsten Sätzen wird klar, dass er wohl Ausländerfeindlichkeit meint. "Du hast ausländisches Blut. Du bleibst immer eine Ausländerin. Wie ich auch. Ich bin Serbe und stolz darauf", erklärt der nach eigenen Angaben seit 32 Jahren in Österreich Lebende der Zeugin.

"Sehr, sehr, sehr unschöne Sachen"

Als Letzte sagt eine 24-jährige Bahnreisende aus, die den Vorfall mitbekommen hat. Sie kann definitiv ausschließen, dass der Kontrolleur von Hollabrunn gesprochen habe, hat dafür zwei Schlagbewegungen des Angeklagten wahrgenommen. Wie fest er getroffen habe, könne sie nicht beurteilen. Zu der ÖBB-Mitarbeiterin habe D. "sehr, sehr, sehr unschöne Sachen" gesagt, drückt sie sich gewählt aus.

Auch auf die Aussage dieser unabhängigen Zeugin bezieht sich die Staatsanwältin in ihrem Schlussplädoyer: "Es besteht kein Zweifel, dass die Ohrfeige nicht nur angedeutet war, sondern das Opfer auch getroffen wurde. Es gibt ja auch das Foto der Polizei mit der geröteten linken Gesichtshälfte." Der Angeklagte zeige aber "keine Spur von Reue" und sei auch vor Gericht aggressiv, in Anbetracht der Tatsache, dass er 2014 bereits zwei bedingte Vorstrafen wegen Körperverletzung bekam, sieht sie die Zeit für härtere Konsequenzen gekommen.

"Wir sind Ausländer, Zigeuner, bei uns ist das anders"

"Ich versuch meine Unschuld zu beweisen, und Sie nennen mich aggressiv?", kann D. den Vorwurf nicht nachvollziehen. "Wir sind Ausländer, Zigeuner, bei uns ist das anders. Wir reden lauter und mehr", begründet er. Nur um sich dann nochmals darüber aufzuregen, dass er angeblich bis Hollabrunn hätte fahren sollen. "Mich verarscht man nicht, Mann. Es ist noch keiner geboren, der mich in Österreich verarscht hätte. Warum trampelt ihr alle auf mir herum, wie wenn ich das Arschloch wäre? Der Kontrolleur war das Arschloch!", beendet er sein rhetorisch zwar nicht brillantes, aber wortgewaltiges Schlusswort.

Richter Erdei kann er damit nicht von seiner Version überzeugen, der verurteilt ihn zu einem Jahr bedingter Haft, zusätzlich muss er der ÖBB-Mitarbeiterin 110 Euro Schmerzensgeld zahlen. "Sie haben zwar schon zwei Bedingte, aber Sie haben danach zumindest ein paar Jahre nichts gemacht. Hoffen wir, dass Sie diesmal noch länger nichts mehr machen", begründet Erdei seine Entscheidung gegen eine teilbedingte Strafe.

Fassungsloser Angeklagter

"Ich versteh nicht, warum Sie den anderen glauben und mir nicht!", ist der Angeklagte fassungslos. "Weil die keinen Grund haben, sich die Mühe einer Polizeiaussage anzutun und eine Geschichte abzusprechen, obwohl sie Sie gar nicht kennen", erläutert der Richter seine Überlegung. "Ich finde, das ist zu groß, dieses Urteil. Wenn ich irgendwo arbeiten geh, bin ich vorbestraft", sieht D. sein berufliches Fortkommen gefährdet. "Das sind Sie sowieso", klärt Erdei ihn auf, erklärt ihm aber auch die Rechtsmittel der Nichtigkeit und der Berufung.

Nachdem der Angeklagte verstanden hat, dass die Strafe in der nächsten Instanz auch härter werden könnte, falls auch die Anklagebehörde in Berufung geht, ist D. doch einverstanden. "Passt", sagt er und wird noch belehrt, dass er ohnehin automatisch drei Tage Bedenkzeit hat, da er nicht anwaltlich vertreten ist. Auch die Anklägerin gibt vorerst keine Erklärung ab, die Entscheidung ist daher nicht rechtskräftig. "Ich hoffe, dass ich Sie wirklich hier nicht mehr sehe", sagt der Richter zum Abschied. (Michael Möseneder, 5.9.2022)