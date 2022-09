Bundespräsident Alexander Van der Bellen will nicht mit seinen Gegenkandidaten diskutieren. Foto: APA/FRANZ NEUMAYR

Wien – Der öffentlich-rechtliche ORF bringt bis zur Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober zahlreiche Berichte über den bevorstehenden Urnengang. Den Auftakt macht ein "Im Zentrum Spezial" am 11. September, in dem alle Kandidaten mit Ausnahme des Amtsinhabers miteinander diskutieren. Zwischen 15. und 27. September lädt die "ZIB 2" alle Kandidaten zu einem Live-Interview. In einem "ORF III Spezial" am 29. September (21.05 Uhr) diskutieren ehemalige Kandidaten über die Wahl, zudem widmet ORF III den Bundespräsidenten der Ersten und Zweiten Republik zwei Schwerpunktabende am 1. und 8. Oktober.

Als Höhepunkt des TV-Wahlkampfs steht am 6. Oktober ab 20.15 Uhr in ORF 2 eine Hauptabend-Sendung auf dem Programm. Dabei kommen alle Kandidaten zu Wort. Sie werden dabei hintereinander vorgestellt und interviewt. Ihre Programme und Interviews werden im Anschluss einer Analyse unterzogen. Am 7. Oktober beleuchtet eine 60-minütige Sondersendung "ORF III Spezial" (20.15 Uhr) die Details der Wahl. Am Wahlsonntag, dem 9. Oktober, beginnt ORF 2 seine aktuelle Berichterstattung bereits um 15.00 Uhr in ORF 2.

Auch das Radio berichtet über die Wahl: So gibt es etwa in den Ö1-"Mittagsjournalen" Interviews mit allen Kandidaten, im "Journal Panorama" stehen Wahlkampfreportagen am Programm. Ö3 fragt in einer Interviewserie nach den inhaltlichen Positionen der Bewerber, FM4 legt den Fokus seiner Reportagen und Interviews auf Erstwähler. (APA, 5.9.2022)