Vor kurzem erschien bei Dope Noir Records eine limitierte Fünffach-Vinyl-Box zum 20-Jahre-Jubiläum von Dope Noir. Foto: Nathan Murrell

"Vor einigen Jahren sind bei uns im Haus Kanadier eingezogen, die bei der Uno beschäftigt waren. Vor deren Abreise aus Kanada haben ihnen Freunde meine CD Ballroom Stories ins Gepäck gelegt. Als sie uns zum Essen einluden, war die Überraschung groß, als sie realisierten, dass ihr Nachbar jener Künstler war, dessen CD sie mit im Gepäck hatten. Mir fiel gleich ihr Küchenradio der Marke Tivoli auf, das einen hervorragenden Klang hatte. Auch meine Musik klang aufregend und lebendig. Ich hab mir schließlich auch so ein Radio besorgt, das es allerdings nur noch gebraucht gab. Fortan hab’ ich das Gerät zum Kontrollhören meiner Produktionen verwendet. Meine Musik sollte ja auch ‚funktionieren‘, wenn man in der Küche zusammensitzt. Das klingt in der Theorie zwar alles nett, es verhält sich aber auch so, dass mir dieses Küchenradio einiges an Mehrarbeit beschert hat. Denn irgendwann habe ich dem Ding mehr vertraut als der Abhöre in meinem Studio. Das tue ich mittlerweile nicht mehr ganz so blind, aber es erweitert in jedem Fall das Spektrum."(Michael Hausenblas 5.9.2022)