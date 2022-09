Käse, der in der Pfanne oder auf dem Rost zubereitet werden kann, wäre eine vegetarische Alternative zu Würstel und Co. Bei der Verkostung stellte sich Ernüchterung ein

Salzig

Zurück zum Ursprung Grill- und Bratkäse Foto: Lukas Friesenbichler

Die vier Taler der Hofer-Biomarke kommen wie weitere Testkandidaten aus derselben Käserei, einem Werk der dänischen Firma Nordex in Pöggstall. Kein Wunder, dass sich die Taler dermaßen gleichen. Die Konsistenz des Grillkäses ist sehr weich, eine Testerin schrieb gar "wie Brei" auf den Verkostungsbogen. Gleichzeitig ist er sehr salzig, die Kräuter kaum schmeckbar.

Zurück zum Ursprung Grill- und Bratkäse, 250 g, € 3,29 (13,16/kg) bei Hofer

2 von 6 Punkten







Günstig

Spar BBQ Grill- und Bratkäse Foto: Lukas Friesenbichler

Spar schreibt zwar nur "hergestellt in Österreich" auf die Packung, Aussehen, Konsistenz und Geschmack deuten aber wieder auf die bereits erwähnte Produktionsstätte. Die Milch (diesmal nicht bio) ist jedenfalls aus Österreich. Der Käse wirkt etwas fester als bei den Vergleichstalern. Welche Kräuter man schmecken sollte, wird auf der Packung nicht angegeben. Preissieger.

Spar BBQ Grill- und Bratkäse, 250 g, € 2,99 (11,96/kg) bei Spar

2 von 6 Punkten





Quietschig

Gazi Grill- und Pfannenkäse Foto: Lukas Friesenbichler

Die positive Überraschung im Test ist der Grill- und Pfannenkäse von Gazi. Die Konsistenz der eckigen Scheiben geht in Richtung Halloumi, ist aber nur leicht "quietschig" und – großes Plus! – viel weniger salzig als der ebenfalls gern zum Grillen verwendete Käse. Hergestellt wird er in Deutschland, die Herkunft der Zutaten ist leider nur vage mit "EU/Nicht-EU" angegeben.

Gazi Grill- und Pfannenkäse, 200 g, € 2,69 (13,45/kg) bei Billa

4 von 6 Punkten







Heuig



Ja! Natürlich Bio-Grillkäse Foto: Lukas Friesenbichler

Im Gegensatz zur Konkurrenz enthält der Karton der Billa-Eigenmarke Ja! Natürlich nur zwei Taler – diese sind pro Stück die teuersten im Test. Beim Grillen kleben sie am wenigsten am Rost an, das ist zumindest ein Pluspunkt. Sonst gibt es kaum Unterschiede zum Hofer-Produkt. Kühlt der Käse etwas ab, schmeckt er mehr nach Heu als nach frischen Kräutern.

Ja! Natürlich Bio-Grillkäse, 125 g, € 1,99 (15,92/kg) bei Billa

2 von 6 Punkten



(Petra Eder, RONDO, 14.9.2022)