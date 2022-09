Liebe Leserin, lieber Leser!

In Sachen Digitalisierung haben Österreichs Schulen weiterhin Nachholbedarf. Wir haben auf der IFA in Berlin ein Interview mit Florian Tursky, dem Staatssekretär für Digitalisierung (ÖVP) geführt. Es ist an der Zeit, dass das Zeitalter von Kreide und Overhead-Projektor zu Ende geht, sagt er.

Außerdem stößt ein neuer Geschäftsbereich auf immer mehr Interesse: Bunker für Superreiche. Firmen wie Vivos, Rising S oder Oppidum entwickeln unterirdische Anlagen, in denen Vermögende auch dann noch Poolparties feiern können sollen, wenn die Welt draußen ins Chaos abgleitet.

Und mit dem Umstieg der Ethereum-Blockchain von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake, vulgo "The Merge", steht ein Ereignis bevor, das die Kryptowelt nachhaltig verändern könnte. Allerdings ist der Schritt nicht gerade unriskant. Er könnte auch an der Technik scheitern.

