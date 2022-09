Salzburg startet mit dem Heuler gegen AC Milan in die Champions League, der Traditionsklub steht in Italien nach mageren Jahren wieder ganz oben

Unter anderem wollten Chelsea und PSG Rafael Leão im Sommer abwerben, Milan forderte aber eine neunstellige Summe für den 23-Jährigen.

Foto: IMAGO/Spada/LaPresse

Salzburg – Es ist eine dieser Szenen, die es normalerweise nicht einmal in die fünfminütigen Highlights schaffen. Die 60. Minute des Derby della Madonnina, Olivier Giroud hat Rafael Leão den Ball etwa am Sechzehner zugespielt. Milans Stürmer hat zwei Mann zwischen sich und dem Tor, musste zur Ballannahme abbremsen und steht nun ohne Momentum da.

Wurscht. In diesem Moment zeigt der 23-Jährige, warum ihn viele den "portugiesischen Mbappé" nennen. Leão verzögert kurz, legt sich den Ball minimal vor, nützt eine Millisekunde Zögern seiner Bewacher und ist schon vorbei. Er wirkt dabei nicht einmal pfeilschnell, seine Riesenschritte täuschen das Auge. Im Laufen legt sich der Schlaks den Ball auf den rechten Fuß und versenkt ihn im Fallen im langen Eck. Doppelpack, 3:1, am Ende 3:2. Mailand trägt Rot-Schwarz.

Die Geschichte von Milans Erfolg lässt sich aber nicht ohne den zweiten Torschützen von vergangenem Samstag erzählen. Olivier Giroud, offiziell 35 und gefühlt 45 Jahre alt, erlebt in Mailand seinen fünften Frühling. In der vergangenen Meistersaison schoss er ebenso wie Leão elf Tore, die zwei wichtigsten im Derby im Februar, als Milan dem Erzfeind mit einem 2:1 die Tabellenführung abnahm. Es scheint, als ginge Giroud bei Zlatan Ibrahimovic in die Lehre. Der 40-jährige Schwede verpasst die Herbstsaison zwar verletzt, doch sein Sixpack und gnadenloser Zerstörungswille vor dem Tor sind offenbar ansteckend.

Vorne stark, hinten stark

"Was wir von ihnen gesehen haben, ist sehr gut. Sie haben viel Dynamik im Team", sagte Salzburgs Andreas Ulmer, der es persönlich mit Leão zu tun bekommen könnte. Entscheidend seien aber weniger die einzelnen Duelle, "sondern wie wir als Team gemeinsam defensiv investieren, wie wir uns auf dem Platz gegenseitig unterstützen und ein Feuer entwickeln".

Bei allem Fokus auf Milans Offensivdampfer ist es nicht so, dass sich Salzburgs Sturmfraktion auf einen angenehmen Arbeitstag einstellen kann. Goalie Mike Maignan lässt den unter großem Bahöl zum öligen Goldtopf von Paris Saint-Germain abgewanderten Gianluigi Donnarumma längst vergessen, im Derby unterstrich der Franzose seine Topform. Für die Spielzeit 2021/22 wurde Maignan als bester Goalie der Serie A ausgezeichnet.

Die Strippenzieher

Trainer der Saison in einer Liga voller Vordenker, Fanlieblinge und Genies an der Seitenlinie wurde Stefano Pioli. Als der 56-Jährige die Rossoneri im Oktober 2019 übernahm, hatten sie die top vier sechs Mal en suite verpasst und lagen auf Platz elf. Pioli war wegen seiner Inter-Vergangenheit unbeliebt, sollte aber nur bis zum Saisonende bleiben und die Schlüssel zum Verein dann Ralf Rangnick übergeben. Nach der Corona-Pause folgte eine Siegesserie, Liga-Platz sechs, eine Vertragsverlängerung, dann ein Vizemeister- und ein Meistertitel.

Bei Piolis Engagement hatte Paolo Maldini seine Finger bereits im Spiel, die Klublegende war 2018/19 Direktor für strategische Entwicklung, 2019 wurde er zum technischen Direktor. Er ist für die gelungene Transferpolitik mitverantwortlich.

Große Träume

So träumt man im San Siro wieder von ganz Großem. Italiens Fußball hat auf der größten Bühne einen schweren Stand, in den letzten zwei Saisonen schafften es die Serie-A-Teams in der Champions League nicht einmal ins Viertelfinale. Aber mit Leão, mit Pioli, mit, ja!, mit Giroud, soll es anders werden.

Hoffnung, unterschätzt zu werden, darf sich in Salzburg trotzdem keiner machen. In Italien gilt die Auftaktpartie als Entscheidungsspiel um den Aufstieg, die Rabauken aus der Mozartstadt haben sich einen Ruf erarbeitet. Trainer Matthias Jaissle betonte, mit dem gewohnt intensiven Spielstil etwas reißen zu wollen. Ulmer hoffte, dass "sie das nicht so oft erleben, da wollen wir sie überraschen". Oder, wie es der Routinier dann formulierte: "Nix scheißen, nach vorne geht’s." (Martin Schauhuber, 6.9.2022)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zum Spiel der Fußball-Champions-League Salzburg – AC Milan am Dienstag:

Gruppe E – 1. Runde: Red Bull Salzburg – AC Milan (Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 21.00 Uhr/live Sky, SR Jovanovic/SRB)

Salzburg: Köhn – Dedic, Solet, Wöber, Ulmer – Capaldo, Seiwald, Kameri, Kjaergaard – Fernando, Okafor

Es fehlen: Koita (Knöchel), Piatkowski (Oberschenkel)

Fraglich: Sucic (Leiste)

Milan: Maignan – Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez – Bennacer, Tonali – Messias, Diaz, Leao – Giroud

Es fehlen: Florenzi (verletzt), Ibrahimovic (verletzt/nicht im CL-Kader)