Große Gesten: der "Tod der Dido" in der Version des Teatro Barocco. Foto: Bienert & Pálffy

Für heutige Betrachter bergen die Vorgänge auf der Bühne mitunter einen parodistischen Effekt, aber Maria Theresia hätte sich bei dieser Vorstellung wahrscheinlich wie zu Hause gefühlt: Im Schönbrunner Schlosstheater ist die Beleuchtung auf Kerzenscheinniveau heruntergedimmt, und auf der Bühne werden mit großen Gesten und in luxuriösen Kostümen tragische Schicksale verlassener Königinnen beklagt.

Das Teatro Barocco hat am vergangenen Wochenende Station in dem barocken Schmuckkästchen gemacht. Bernd Roger Bienert, Chefarchäologe und detailgenauer Rekonstrukteur der Oper des 18. Jahrhunderts, hat in diesem stimmigen Ambiente neben einem tragischen Einakter von Ignaz Holzbauer, dem Tod der Dido, eine burleske Kantate von Domenico Cimarosa in Szene gesetzt.

Imperiale Gesten

Im kurzen Ein-Personen-Stück Il maestro della cappella wächst sich eine Probe eines Sängers mit einem Orchester zu einer unterhaltsamen Posse aus: Da werden die prustenden Hörner zurechtgewiesen und den Geigen die richtigen dynamischen Gestaltungsweisen vorgesungen. Jinxin Chen herrscht mit imperialen Gesten über das spielfreudige Ensemble Teatro Barocco (das eigentlich von Christoph Ulrich Meier am Hammerklavier geleitet wird) und füllt mit seinem mächtigen, klar konturierten Bass das Schlosstheater.

Nach diesem heiteren Präludium wird aber gelitten, was das Zeug hält: Dido klagt über den untreuen Aeneas, Karthago brennt, nur der selbstgewählte Tod kann ihrer Verzweiflung ein Ende bereiten. Jinxin Chen ist es, der in Holzbauers Werk (als Maurenkönig Jarbas) mit der größten sängerischen Souveränität agiert. Elena Sverdiolaitės ein wenig greller Sopran passt für die dramatischen Szenen der Dido besser als für die klagenden. Ayelén Paula Mose klingt als Didos Schwester Selene weicher und agiler, hat aber fordernde Koloraturstrecken zu absolvieren. Beglückter Beifall für eine Zeitreise in die Musikwelt Maria Theresias. (Stefan Ender, 5.9.2022)