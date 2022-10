Grauen, wohin man schaut: "Nailed It", "Jeffrey Dahmer: Selbstporträt eines Serienmörders", The Watcher", "Barbaren 2", "Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities"

David Schütter, Jeanne Goursaud, Laurence Rupp als germanische "Barbaren" mit hervorragender Aussprache.

Als ob die Zeiten nicht schon genug zum Fürchten wären, wird es streamingmäßig im Oktober noch einmal gruseliger. Das hängt mit Halloween zusammen, die Amerikaner lieben das Spiel mit dem Horror, ich eher nicht, es sei denn, er drückt sich in einem Serienremake von "Interview with the Vampire" aus. Ich habe die allerbesten Erinnerungen an Brad Pitt und Tom Cruise, jung und bissig wie wir – das waren noch Zeiten. Die Serienfassung startete am 2. Oktober beim US-Abosender AMC. Auf Infos zur deutschsprachigen Premiere warte ich noch.

Nailed It – Halloween Edition

Fix ist hingegen der Starttermin der Halloween-Ausgabe von "Nailed It", und damit sind wir schon bei den zweifellos besten Serien im Oktober. "Nailed It" hat sich einen Ruf erworben als schrägste Kochshow des Universums. In der Emmy-nominierten Serie wird gemäß der Staffel mit Süßem und Saurem kulinarisch experimentiert. Mit dabei sind gespenstische Überraschungen aus den beliebten Netflix-Serien wie "Umbrella Academy", "Cobra Kai" und "The Witcher". 5.10., Netflix

The Bear

Die Serie des Disney-Senders FX hat durchwegs euphorische Kritiken, ich bin schon sehr gespannt: In "The Bear" geht es um den jungen Koch Carmen Berzatto (Jeremy Allen White), der seine Karriere in einem New Yorker Restaurant an den Nagel hängt und in seine Heimat Chicago zurückkehrt, um das familiengeführte "Italian Beef"-Lokal zu übernehmen – mit allen Höhen und Tiefen, die so ein Neustart mit sich bringt. Könnte eine willkommene Abwechslung zu den nachfolgenden Angstserien sein. 5.10., Disney+

Jeffrey Dahmer: Selbstporträt eines Serienmörders

Mit der Einreihung der Jeffrey-Dahmer-Serie unter LGBTQ hat Netflix gleich zu Beginn den Vogel abgeschossen. Nach Fan-Kritik wurde der Faux-pas zwar behoben, die zehnteilige Serie sorgt trotzdem weiterhin für mächtig Radau im Web. Evan Peters verkörpert die Hauptrolle mit grausigem Charme. Eine Dokumentation wartet mit weiteren bisher unbekannten Interviewaufnahmen von Dahmer und garantierten Schockerlebnissen auf. Ob es supersexy ist, eine Serienkillerbestie zum Serienhelden mit wohligem Schauergruseln zu stilisieren, ist wieder eine andere Frage. 7.10., Netflix

The Midnight Club

Dummer deutscher Titel "Gänsehaut um Mitternacht": In einem Hospiz für unheilbar kranke junge Erwachsene kommen jede Nacht acht Patientinnen und Patienten zusammen, um einander Geschichten zu erzählen. Sie schließen einen Pakt, dass die Person unter ihnen, die als nächste stirbt, ein Zeichen aus dem Jenseits senden soll. Die Serie entstand nach dem gleichnamigen Roman von Christopher Pike aus dem Jahr 1994 und weiteren seiner Werke. Von den Machern von "The Haunting of Hill House" und "The Haunting of Bly Manor", best references sozusagen. 7.10., Netflix

The Watcher

Noch einmal Horror-Oktober, dieses Mal vom Farbenkünstler Ryan Murphy: Nachdem eine Familie in ihr vermeintliches Traumhaus in der Vorstadt gezogen ist, entpuppt sich das Ganze schnell als große Enttäuschung, mehr noch: Ominöse Briefe von einem mysteriösen "Watcher" sind nur der Anfang, während die düsteren Geheimnisse der Nachbarschaft ans Licht kommen. Inspiriert von der wahren Geschichte des berüchtigten "Watcher"-Hauses in New Jersey. Sehen lassen kann sich hier die Besetzung: Naomi Watts, Mia Farrow und die göttliche Jennifer Coolidge sind dabei. 15.10., Netflix

Shantaram

Die Serie folgt dem Flüchtigen Lin Ford (Charlie Hunnam), der in den 1980er-Jahren in Bombay untertaucht. Als er sich verliebt, steht Lin vor der Wahl zwischen seiner Freiheit und der Liebe – und den damit einhergehenden Komplikationen. Immerhin kein Horror. 14.10., Apple TV+

Gangs of London 2

Schon bei Ansicht der ersten Staffel drehte sich zartbesaiteten Gemütern wie mir der Magen um. Achtung, das bleibt so. There will be blood. 20.10., Sky

Barbaren 2

Autumna MMXXII gibt Netflix als Startermin der zweiten Staffel an. Auch hier werden die Messer gewetzt und im Nahkampf keine Gefangenen gemacht. Die erste große deutsche Historienserie in der Tradition von "Vikings". Das hätte eine große Chance sein können, ist es aber nicht. Die Geschichte der Schlacht im Teutoburger Wald im Jahr 9 n. Chr. wird mit abgegriffenen Kampfklischees zu Tode aufgepumpt, der Gewissenskonflikt des römischen Offiziers Arminius ist pathetisch überzeichnet. Dass die Römer Latein sprechen, die Germanen hingegen reinstes Hochdeutsch, macht das Ganze zu einer reichlich absurden Veranstaltung. 21.10., Netflix

Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities

Horrorchef Guillermo del Toro präsentiert acht blutige Gruselgeschichten. Eine Anthologie unheimlicher Geschichten, inszeniert von Meistern ihres Fachs, zum Beispiel "Hannibal" und "Splice". Schon der Trailer spielt alle Genrestückln, Graberde schaufeln, Horrorhaus, Spinne im Netz, Monsterhand, Schattenmann. Neben Adaptionen von zwei H.-P.-Lovecraft-Kurzgeschichten freuen wir uns auch Storys von del Toro selbst. 25.10., Netflix

Kommen Sie durch den Oktober und fürchten Sie sich nicht! (Doris Priesching, 3.10.2022)