Sangesfreudige Tiere aller Arten stürmen in "Sing" die Bühne, um das ausgeschriebene Preisgeld zu gewinnen. ATV, 20.15 Uhr. Foto: Universal Pictures

19.40 REPORTAGE

Re: Die Kanaren der Zukunft Neue Tourismuspläne für die Inseln: Nach Jahrzehnten des Massentourismus stellen sich Fragen bezüglich Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit nach der Pandemie noch lauter. Bis 20.15, Arte

20.15 FUN

Sing (USA 2016, Garth Jennings) Großes Gesangscasting in der Tierwelt: Der Animationsfilm des Briten Garth Jennings ist kein Musical, sondern eine Geschichte über die Notwendigkeit des Zusammenhalts im Angesicht der Katastrophe, das Hintanstellen persönlicher Interessen für das Gemeinwohl und die doppelte Freude geteilten Glücks. Er macht vor allem dann Spaß, wenn er sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Nett! Bis 22.20, ATV

20.15 DOKU

China: Das Drama der Uiguren Die Arte-Doku von François Reinhardt zeigt eine Region der totalen Kontrolle. Mehr als eine Million Uiguren werden vom chinesischen Regime in dessen Diktion "umerzogen" durch Zwangsarbeit, Inhaftierung und Sterilisierung, die Rede ist von einem stillen Völkermord hinter den Mauern der Lager. Bis 22.00, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind die Strompreisbremse, der Angriff auf das Establishment bei der Bundespräsidentenwahl, die Unwetter-Lehren und 50 Jahre Ortstafelsturm. Live im Studio ist die Vorsitzende der Privatangestelltengewerkschaft, Barbara Teiber. Bis 22.00, ORF 2

22.00 HOFFMAN

Little Big Man (USA 1969, Arthur Penn) In Arthur Penns erheiternder Verfilmung des viel reicheren Romans von Thomas Berger jagt Dustin Hoffman episodisch durch gut hundert Jahre des Wilden Westens, einmal hie (aufseiten der Cheyenne), einmal da (beim armen General Custer), aber nie umzubringen. Bis 00.30, Servus TV

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Ein Fenster zur Vernunft – die katholische Aufklärung Die Aufklärung im 18. Jahrhundert wurde wesentlich von katholischen Männern und auch Frauen mitgetragen, schildert Martin Betz. 23.20 Die Geheimnisse der Akten – Der Vatikan öffnet seine Archive. Warum hat der Papst über den Holocaust in der Öffentlichkeit geschwiegen? Bereits erste Funde in den Archiven führten zu neuen Erkenntnissen. Bis 0.05, ORF2

22.50 MYSTERY-THRILLER

Red Lights (E/CDN 2014, Rodrigo Cortés) Sigourney Weaver versucht als Uniprofessorin einen Magier (Robert De Niro) zu entlarven. Fintenreich und gruselig. Bis 0.30, One

1.05 GLAWOGGER

Whores’ Glory (A 2011, Michael Glawogger) Regisseur Michael Glawogger lässt die Bilder sprechen und erzählt damit die Geschichte eines verkommenen Umgangs mit Sexualität, der verniedlichend das "älteste Gewerbe der Welt" genannt wird: über den Alltag von Prostituierten in Thailand, Bangladesch und Mexiko. Mit dem berührenden Titellied Where We Meet von Rosa Maike Vogel und Konstantin Gropper. Bis 3.00, ORF 1