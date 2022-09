In dieser Galerie: 2 Bilder 4. September 1972: Mark Spitz, sein siebenter Sieg in München, sein letzter Olympia-Auftritt. Foto: imago sportfotodienst Mark Spitz (72, mit Ehefrau Suzy ) hat nach den Spielen 1972 aufgehört. Foto: APA/AP/Sohn

"Ich werde irgendwann einmal verschwunden sein, aber nicht die Tragödie." Es liegt in der Natur der Sache, dass Mark Spitz sich immer wieder an 1972 erinnert, Gespräche mit dem STANDARD sind da keine Ausnahme. 1972 hatte der US-Schwimmer den Olympischen Spielen in München mit sieben Siegen und sieben Weltrekorden seinen Stempel aufgedrückt. Am 4. September feierte er seinen letzten Triumph, es war der Tag vor dem palästinensischen Terroranschlag auf das israelische Team, der elf Sportler und Trainer sowie einen deutschen Polizisten das Leben kostete. Spitz: "Die Tragödie wird immer ein Thema bleiben, sie muss immer Thema bleiben." Der 72-Jährige sieht sich "untrennbar damit verbunden", nicht nur aufgrund seines herausragenden Erfolgs in München, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass er Jude ist. München habe ihn, sagt er, "als Juden auf die Weltbühne geworfen".

Neunfacher Olympiasieger

Spitz war insgesamt neunfacher Olympiasieger, er hatte schon 1968 in Mexiko-Stadt zwei Titel gewonnen. Da war er erst 18 Jahre alt, in München war er 22 – jedenfalls auch kein Alter, so möchte man meinen, um zurückzutreten. Das nicht selten kolportierte Gerücht, sein Karriereende sei auf den Terroranschlag in München zurückzuführen gewesen, ist laut Spitz ein Missverständnis. Eher kam er erst durch den Rücktritt in die Lage, seine Erfolge vermarkten zu können. Schließlich gab es 1972 noch den sogenannten Amateurparagrafen, der es Sportstars verbot, Sponsoren zu haben oder auch anders Werbung zu machen.

Über diesen Paragrafen war erst ein halbes Jahr zuvor ein gewisser Karl Schranz gestolpert. Den Tiroler Skistar wurde von den Winterspielen in Sapporo ausgeschlossen, weil er zuvor ein Juxkickerl in einem Trikot mit dem Schriftzug einer Kaffeefirma bestritten hatte. Solche oder ähnliche Zores wollte sich Spitz ersparen. "Ich hatte die Chance, durch Werbung gutes Geld zu verdienen. Außerdem hatte ich im Sport alles erreicht." Die sieben Siege in München gingen als eine der größten Sportleistungen in die Geschichte ein. Und sie galten im Schwimmen als Marke für die Ewigkeit, die 2008 zu Ende ging, als Michael Phelps bei den Spielen in Peking jene acht Siege feierte, die seither als Marke für die Ewigkeit gelten. Den Rekord zu verlieren tat Spitz nicht weh. "Rekorde sind dazu da, gebrochen zu werden." Und an seiner Leistung 1972 habe Phelps’ Leistung 2008 schließlich "nichts geändert".

Olympics Aquatics

Nach dem Attentat in München war Spitz, den die deutsche Polizei ob seines Glaubens als gefährdet ansah, fast Hals über Kopf aus München abgereist und nach London geflogen worden. Er erinnert sich an eine Taxifahrt zum Flughafen, bei der er zunächst, eine Decke über seinem Oberkörper, auf der Rückbank lag. Und auch daran, dass er von einem Tag auf den anderen praktisch gezwungen war, sich mit seiner jüdischen Identität öffentlich auseinanderzusetzen. "Im Amerika der 60er- und 70er-Jahre war es nicht sehr populär, seinen Glauben hinauszuposaunen und die Leute darauf aufmerksam zu machen. Nun saß mein Glaube plötzlich neben mir auf dem Beifahrersitz, bis dahin war er in der zweiten Reihe mitgefahren."

Mitte der 80er-Jahre traf Spitz in Israel mit Witwen und Kindern der Terroropfer von München zusammen. Auf dieses Treffen ging er kürzlich in einem Interview mit der Laureus Sport for Good Foundation ein. "Sie spürten eine enge Verbindung zu mir. Erstens, weil ich Jude bin, und zweitens, weil ich mit ihren Vätern bei denselben Spielen war."

Verbindendes Element

Für Spitz ist Sport "natürlich viel öfter ein verbindendes denn ein trennendes Element". Von Antisemitismus war allerdings auch er betroffen gewesen, schon vor München. Als aufstrebendes Talent habe er es Ende der 1960er mit neidischen Teamkollegen zu tun gehabt. Im Nachhinein sei es "schwierig, die Antisemiten und die Neider auseinanderzuhalten. Einer meiner Teamkollegen agierte tatsächlich antisemitisch. Und es gelang ihm, einige andere auf seine Seite zu bringen. Wenn Antisemiten alleine sind, gehen sie oft feige und sehr vorsichtig vor. Antisemiten brauchen die Masse, nur in der Masse fühlen sie sich stark." (Fritz Neumann, 6.9.2022)