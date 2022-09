Letzte Partnersuche in "Liebesg'schichten und Heiratssachen", "Munich Games" bei Sky, Martin Polaschek in der "ZiB 2"

Wie soll der ORF künftig finanziert werden, wenn GIS-freies Streaming laut Höchstgericht der Verfassung widerspricht? Foto: Imago / Sepa Media Martin Juen

Hier sind die Mediennews im Überblick:

Medienwissenschafterin Herczeg nach GIS-Urteil: ORF "muss fair finanziert werden" – Petra Herczeg spricht sich für eine Haushaltsabgabe mit sozialer Abfederung aus

Flüchtlingsdrama "Liberame – Nach dem Sturm" im ZDF: Erlösung ist nicht in Sicht – In der sechsteiligen Serie treffen deutsche Urlauber im Mittelmeer auf ein Flüchtlingsboot in Seenot. Helfen oder ignorieren, was tun?

"Munich Games" bei Sky: Die Katastrophe von München 1972 nicht wiederholen – Die Thrillerserie spielt das Attentat vor 50 Jahren aus heutiger Perspektive durch

Martin Polaschek in der "ZiB 2": Eigentlich ist doch eh alles okay – Ein gut trainierter, zum Medienprofi gereifter Bildungsminister zum Schulstart

Russisches Gericht entzog Zeitung "Nowaja Gaseta" die Drucklizenz – Die Kreml-kritische Zeitung gilt als eines der letzten unabhängigen Medien in Russland. Ihr Chefredakteur erhielt 2021 den Friedensnobelpreis

Letzte Partnersuche in "Liebesg'schichten und Heiratssachen" am Montag in ORF 2: Traummann mit großen Ohren – Kranführerin und Transgender-Frau Christin liebt "Dirty Dancing" und sucht eine Partnerin, die auch gerne eine Transgender-Frau sein kann.

"Fitzcarraldo", "Tod und Spiele", Kelly Family und Josef Hader: TV-Tipps für Montag, 5. September – Flüchtlingsdramaserie "Liberame" startet im ZDF

