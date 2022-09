Chaos an den Schulen: Dieser Vorwurf brandete seit Ausbruch der Pandemie stets dann auf, wenn Ferienzeiten zu Ende gingen. Ist das Anti-Covid-Regime diesmal gut nachvollziehbar? Ein Wegweiser für den Schulstart im Osten

Im August hat Martin Polaschek eine der als Training gedachten Sommerschulen besucht. Doch was taugen des Ministers Vorbereitungen auf das neue Schuljahr? Foto: APA / Eva Manhart

Wien, Niederösterreich und Burgenland machen den Anfang, nächste Woche folgt der Rest: Nach neun Wochen Ferien startet die Schule – und damit die Debatte über Sinn und Unsinn der Corona-Regeln. Einheitlich fallen diese auch diesmal nicht aus.

Frage: An welche Covid-Regelungen müssen sich Schülerinnen und Schüler zum Schulstart halten?

Antwort: Abgesehen von Basics wie Händewaschen gar keine. Zwar wünschte sich das Bildungsministerium, dass alle zum Auftakt einen gültigen PCR-Test mitbringen, zusätzlich sollen die Schulen an den ersten drei Tagen Antigentests anbieten. Doch eine Testpflicht gibt es grundsätzlich ebenso wenig wie eine Maskenpflicht, auch nicht für das Lehr- und Verwaltungspersonal.

Das gilt aber nur so lange, als Österreich im Szenario eins oder – wie aktuell der Fall – im Szenario zwei des vierstufigen "Variantenmanagementplans" der Regierung bleibt. Verschlechtert sich die Lage, sollen PCR-Tests vorgeschrieben werden.

Frage: Was aber, wenn in den Schulen Infektionen auftreten?

Antwort: Dann haben die Direktorinnen und Direktoren die Möglichkeit, die Regeln eigenmächtig zu verschärfen – in Form von Maskenpflicht, angeordneten Antigentests oder zeitversetztem Unterricht samt gestaffelten Pausenzeiten. Ohne Zustimmung der Bildungsdirektion ist ein solcher Sonderweg für maximal zwei Wochen erlaubt. Auch "ortsungebundener Unterricht" (Homeschooling) ist möglich, allerdings braucht es dafür in jedem Fall das Okay der Bildungsdirektion.

Frage: Dürfen infizierte Schülerinnen und Schüler in die Schule?

Antwort: Das hängt vom Alter ab. Für Volksschüler bedeutet ein positives Testergebnis ein Verbot, die Schule zu betreten, egal ob sie Symptome verspüren oder nicht. Ihnen mutet oder traut der Gesetzgeber nicht zu, zum Schutz der anderen während der gesamten Unterrichtsdauer Maske zu tragen. Anders ist das für die Älteren.

Frage: Welche Regeln gelten ab der fünften Schulstufe?

Antwort: Wer im Zuge einer Covid-Infektion Husten, Heiserkeit oder andere Leiden verspürt, hat daheimzubleiben. Treten hingegen keine Symptome auf, dürfen Schüler nicht bloß in die Schule gehen, sie müssen sogar – schließlich gilt weiterhin die Schulpflicht. Die Betroffenen haben allerdings den ganzen Unterricht über eine FFP2-Maske zu tragen; abnehmen darf man diese nur in abgesonderten Pausenräumen, wo Infizierte unter sich sind. Freitesten mittels PCR-Test ist – wie allgemein Usus – ab dem fünften Tag möglich.

Frage: Gilt diese Regelung auch für die Lehrerinnen und Lehrer?

Antwort: Das hängt wiederum vom Schultyp ab. Geht es um das Lehrpersonal, kann die Bundesregierung nur für die höheren Schulen – Gymnasien sowie berufsbildende mittlere und höhere Schulen – Vorschriften machen. An den Pflichtschulen hingegen sind die Bundesländer die Dienstgeber – und die sträuben sich wieder einmal, der Linie des Bundes zu folgen. Wien, Niederösterreich, das Burgenland und Salzburg wollen definitiv keine infizierten Lehrer in die Schule lassen, Kärnten dürfte sich anschließen. Tenor: Wer sich mit einem Virus angesteckt habe, solle dieses nicht auch noch in eine 25-köpfige Klasse hineintragen.

Lehrervertreter fügen weitere Einwände hinzu. Thomas Bulant, Vizevorsitzender der Pflichtschulgewerkschaft, fürchtet nicht nur eine Stigmatisierung von Kindern, die als Einzige Maske tragen und abgesondert Pause machen müssen, sondern auch Querelen: Poppt an einem Standort ein Cluster auf, dann drohe der Ärger der Eltern jene Lehrer zu treffen, die sich mit Maske in die Klasse gestellt haben.

Frage: Was spricht für die lockere Linie der Regierung?

Antwort: Laut wissenschaftlichen Erkenntnissen dürften Menschen, die gar keine Symptome entwickeln, bei der Verbreitung des Virus eine Nebenrolle spielen. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) verweist auf die Analogie zu den in der Berufswelt geltenden Regeln: Wer symptomlos ist, kann mit Maske arbeiten gehen. (Gerald John, 6.9.2022)