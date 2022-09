Porsche ist die Ertragsperle im VW-Konzern. Am Timing der Konzernmutter Volkswagen setzt es einige Kritik. Foto: REUTERS/Ralph Orlowski

Die Lage am Aktienmarkt ist durchaus düster. Die Angst vor einer Rezession ist gestiegen, der Automarkt bewegt sich im Rückwärtsgang. Das ideale Umfeld für einen Börsengang sieht wohl anders aus. Dementsprechend schwierig wird die Entscheidung im Volkswagen-Konzern über den möglichen milliardenschweren Teilbörsengang der Sportwagentochter Porsche AG. Ein Selbstläufer sei der Börsengang nicht. "Es ist das technische Go, mehr nicht", sagte eine mit den Abläufen bei Volkswagen (VW) vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Eine Absage würde aber wohl für VW einen herben Imageverlust bedeuten.

Volkswagen-Finanzchef Arno Antlitz bezeichnete einen Börsengang der Ertragsperle des deutschen Konzerns als Großprojekt. "Hier geht es planmäßig voran", sagte er in einem am Montag veröffentlichten internen Interview, das der Nachrichtenagentur Reuters vorlag. Für den Konzern sei das insbesondere deshalb ein zentrales Element, weil VW durch die möglichen Erlöse mehr Flexibilität bekomme und die Transformation beschleunigen könne. Auch die VW-Aktie soll von dem Börsengang profitieren.

Porsche ist neben Audi die Cashcow des VW-Konzerns. Mit einer seit Jahren um die 15 Prozent betragenden operativen Rendite ist sie die mit Abstand profitabelste der neun Pkw-Marken von VW. 2021 fuhr Porsche bei 302.000 ausgelieferten Fahrzeugen 33 Milliarden Euro Umsatz ein und verdiente operativ 5,3 Milliarden. Stärkste Wachstumsmotoren waren die SUVs Cayenne und Macan sowie der Absatzmarkt China.

Düsteres Umfeld

Analysten gingen im Vorfeld von einer Bewertung des Sportwagenbauers zwischen 60 und 85 Milliarden Euro aus. Unternehmenskreise halten den oberen Wert jedoch für zu hoch und rechnen auch mit Blick auf düstere Branchenprognosen mit einem Abschlag. Bei einer Bewertung unterhalb von 60 Milliarden dürfte VW die Reißleine ziehen.

Analysten äußern seit Wochen Zweifel an der Sinnhaftigkeit eines Börsengangs in einem derart unsicheren Umfeld. Auch die Doppelrolle von VW-Chef Oliver Blume, der Porsche auch nach der Aktiennotierung in Personalunion weiterführen soll, gibt für viele Anlass für Fragen.

Kritiker haben VW schon länger wegen der Regeln für gute Unternehmensführung im Blick. VW und sein Hauptaktionär Porsche SE sind personell eng verflochten. "Die Familie Porsche/Piëch kontrolliert VW, und VW verkauft einen wichtigen Vermögenswert an die PAH (Porsche Automobil Holding SE), die von derselben Familie kontrolliert wird", schrieb Daniel Schwarz von der Investmentbank Stifel. Er kritisierte auch den Zeitablauf. Der Plan für den Börsengang sei am selben Tag bekanntgegeben worden, an dem Russland in die Ukraine einfiel. Und die Absicht zur Aktienplatzierung von Porsche komme an dem Tag, an dem Russland seine Gaslieferungen an Deutschland einstelle. "VW sollte an seinem Timing arbeiten", sagte Schwarz. (Reuters, red, 5.9.2022)