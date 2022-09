Wien – Bereits zum 18. Mal wurde am Dienstagabend im Wiener Leopold-Museum der Media Award vergeben. Als "Agency of the Year" wurde dabei Mediaplus unter der Geschäftsführung von Ronald Hochmayer und Bernhard Redl ausgezeichnet.

Der Titel, der zum zweiten Mal nach der Reform des Media Award verliehen wurde, geht an jene Agentur, die die meisten Punkte aus Auszeichnungen und Nominierungen sammeln kann.

Gleich zwei Auszeichnungen in Gold gingen an Mediaplus und Hornbach für "Überall kann Garten sein". Gold gab es auch für das Technische Museum Wien mit Mediacom für "miniXplore" sowie Ikea und Wavemaker mit "Ikea hus". Verbund und Dentsu heimsten für "Miet-Photovoltaik" zwei Auszeichnungen in Silber ein.

Insgesamt wurden 73 Arbeiten zum Award für Media-Exzellenz eingereicht und in einem mehrstufigen Verfahren von 31 Juroren bewertet. 31 davon kamen schließlich auf die Shortlists. Beim Media Award handelt es sich um eine gemeinsame Initiative von Epamedia, Gewista, Goldbach Austria, "Kleiner Zeitung", "Kronen Zeitung", ORF-Enterprise, RMS Austria und VGN Medien-Holding. (red, 6.9.2022)