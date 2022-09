[Gesundheit] Maskentragen: Wie gut schützt es wirklich vor Infektion?

[Kommentar] Unvermeidbarer Wirtschaftskrieg. Die harten Folgen von Putins Gasstopp sind kein Grund für ein Ende der Sanktionen

[Inland] Kanzler Nehammer will "Irrsinn auf den Energiemärkten" dämpfen

Mattles politisches "Himmelfahrtskommando" an der Tiroler VP-Spitze

[Livebericht] Putin verkündet neue außenpolitische Doktrin der "russischen Welt"

[Wirtschaft] Prüfung von Seeles Entscheidungen: Ex-OMV-Chef könnte unbeschadet davonkommen

[Filmfestival Venedig] Harry Styles verstrickt in Sex, Lügen und ein falsches Idyll

[Wissenschaft] Weshalb Australiens gigantische Donnervögel ausstarben

[Wetter] Unter schwachem Hochdruckeinfluss präsentiert sich das Wetter in den meisten Landesteilen von seiner sonnigen Seite. Lediglich in Becken und Tälern können sich anfangs noch Nebelfelder halten. Nachmittags bilden sich schließlich örtlich auch Quellwolken. Vor allem über den westlichen Alpengipfeln steigt mit ihnen bis zum Abend die Schauer- und Gewitterneigung deutlich. Die vorherrschende Windrichtung ist Ost bis Süd. Aus dieser weht der Wind schwach bis mäßig. Die Temperaturen in der Früh 11 bis 17 Grad. Bis zum Nachmittag Erwärmung auf 20 bis 28 Grad.



[Zum Tag] Heute ist Nationalfeiertag in Bulgarien.