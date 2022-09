Die Affäre um den früheren "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt hat nun für den Springer-Verlag in den USA ein juristisches Nachspiel. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

Eine frühere Mitarbeiterin des geschassten "Bild"-Chefredakteurs Julian Reichelt hat Klage auf Schadenersatz eingereicht. Die Klage richtet sich gegen "Bild" sowie den US-amerikanischen Ableger Axel Springer Services mit Sitz in Delaware, berichten das Online-Portal "Medieninsider" und die "Zeit Online".

Insgesamt würden elf Vorwürfe gegen Springer aufgelistet. Die Mitarbeiterin werfe dem Unternehmen unter anderem sexuelle Belästigung, Vergeltungsmaßnahmen, unfaire Entlohnung und Beihilfe zur Belästigung vor.

Laut der "Zeit" soll die Frau, die eine Affäre mit Reichelt gehabt habe und dann fallen gelassen worden sei, eine Verhandlung vor einer Jury in Los Angeles beantragt haben. Für Springer sei die Klage auch aus unternehmerischer Sicht und Imagegründen brisant, weil der Verlag im vergangenen Jahr das US-Medienunternehmen Politico für einen geschätzten Preis von rund einer Milliarde Dollar übernommen hat. In den USA gelten zudem strengere Richtlinien beim Umgang zwischen Vorgesetzten und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Klage dürfte laut dem Bericht in einer hohen Schadensersatzforderung resultieren.

Schon bei internen Compliance-Ermittlungen ausgesagt

Die ehemalige Mitarbeiterin war über ein Praktikum zur "Bild" gekommen und 2019 nach Kalifornien gezogen. Sie zählt zu jenen Frauen, die schon bei den internen Compliance-Ermittlungen 2021 gegen Reichelt aussagten. Der Springer-Verlag trennte sich erst im Oktober 2021, nach der Berichterstattung durch die "New York Times", dauerhaft von Reichelt.

Zu den aktuellen Vorwürfen heißt es nun seitens Springer gegen über der "Zeit", dass man die Klage prüfen und "zu gegebenem Zeitpunkt dazu Stellung nehmen" werde. In Schweigen hüllten sich auch die deutschen Anwälte der Ex-"Bild"-Mitarbeiterin, Christian Schertz und Anna Sophie Heuchemer, die erklärten, dass sie "schon aus Gründen des Mandatsgeheimnisses" dazu "keinerlei Stellung nehmen" könnten. (red, 6.9.2022)