Boris Johnson hielt am Dienstag seine letzte Rede als britischer Regierungschef. Seine Nachfolgerin will sich am Nachmittag an die Nation wenden

Für Johnsons Abschiedsrede in der abgesperrten Downing Street hatten sich hunderte Mitarbeiter, Abgeordnete, Fotografen und Reporter versammelt. Foto: AP/Alberto Pezzali

London – Der scheidende britische Premierminister Boris Johnson hat seiner Nachfolgerin Liz Truss "nichts als energische Unterstützung" versprochen. Das sagte der konservative Politiker am Dienstag bei einer letzten Rede in der Londoner Downing Street. Hunderte Mitarbeiter, Abgeordnete, Fotografen und Reporter hatten sich dafür in der abgesperrten Straße versammelt.

Mit dem Auftritt in der Früh nahm Johnson nach gut drei Jahren vorerst Abschied von der Regierungsspitze. Spekulationen über ein Comeback tat der 58-Jährige gewohnt humorvoll ab, jedoch nicht ohne Zweifel daran zu lassen, wie ernst er es damit meint. "Lassen Sie mich sagen, dass ich nun wie eine dieser Trägerraketen bin, die ihre Funktion erfüllt haben und sanft wieder in die Atmosphäre eintreten und unsichtbar irgendwo in einem entfernten Teil des Pazifiks versinken", sagte Johnson.

Audienz bei Queen zur Amtsentlassung

Johnson zählte noch einmal die tatsächlichen und angeblichen Errungenschaften seiner Regierungszeit auf – darunter den Brexit, die rasche Verteilung von Corona-Impfstoffen, die frühe Unterstützung der Ukraine mit Waffenlieferungen sowie die Bekämpfung von Kriminalität und den Bau neuer Krankenhäuser.

Im Anschluss stieg er mit seiner Frau Carrie in einen Wagen und machte sich auf den Weg nach Schottland. Er wird um die Mittagszeit zu einer Audienz bei Königin Elizabeth II erwartet, wo er um seine Entlassung bitten wird. Unmittelbar danach soll Truss von dem 96 Jahre alten Staatsoberhaupt mit der Regierungsbildung beauftragt werden. Truss will sich am Nachmittag ebenfalls aus der Downing Street an die Nation wenden.

Truss setzte sich gegen Ex-Finanzminister durch

Die Queen hält sich traditionell von Mitte Juli bis Mitte September auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral auf. Dass sie die Politiker nicht im Buckingham-Palast in London empfängt, hat mit ihren Mobilitätsproblemen zu tun.

Truss wurde am Montag nach einem wochenlangen parteiinternen Auswahlprozess zur Parteichefin der Tories gekürt. Die bisherige Außenministerin hatte sich zuvor bei der Abstimmung unter den etwa 170.000 Parteimitgliedern gegen Ex-Finanzminister Rishi Sunak durchgesetzt. (APA, 6.9.2022)