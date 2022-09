Kunden von Xcel können den Anbieter dazu ermächtigen, ihren smarten Thermostat in bestimmten Fällen fernzusteuern. Im Gegenzug erhalten sie Guthaben für ihre Stromrechnung. Foto: Honeywell

Mit smarter Steuerung von elektrischen Geräten bietet sich eine Möglichkeit, die Auslastung des Stromnetzes besser zu managen. Das dachte man sich auch beim US-Energieanbieter Xcel, als man ein entsprechendes Belohnungsprogramm für die eigene Kundschaft startete, die im Gegenzug der Fernsteuerung ihrer Thermostate zustimmte.

Die an sich wohl gute Idee birgt aber Risiken, wie sich Ende August zeigte. Während eine Hitzewelle den Westen des Landes erfasste, mussten 22.000 Bezieher von Xcel-Strom in Colorado in ihren Häusern und Wohnungen schwitzen, da sie ihre Thermostate nicht selber einstellen konnten.

"AC Rewards" ("Klimatisierungsbelohnung") nennt sich das Programm, zu dem sich die Betroffenen angemeldet hatten. Wer mitmacht, bekommt einmalig bis zu 100 Dollar Guthaben auf seine Stromrechnungen und danach jährlich eine Gutschrift von 25 Dollar. Xcel kann, wenn die Last auf das Stromnetz dessen Kapazitäten zu überschreiten droht, die Thermostate regulieren, um Ausfälle abzuwenden.

31 Grad im Haus

An sich können Kunden die automatischen Änderungen selbstständig rückgängig machen. Aber "in seltenen Fällen können Notsituationen dazu führen, dass Einstellungsänderungen nicht überschrieben werden können", erläutert das Unternehmen auf seiner Website. Am 30. August ist dieser Fall zum ersten Mal eingetreten, da zusätzlich zum hohen Stromverbrauch auch noch ein unerwarteter Ausfall hinzugekommen sei, erklärte die Firma gegenüber Denver7.

Die "AC Rewards"-Teilnehmer mussten dafür über mehrere Stunden eine hohe Hitzetoleranz aufbringen. Während die Außentemperaturen an diesem Tag auf 33 Grad und mehr kletterten, dokumentierten sie Temperaturen von bis zu 31 Grad in ihren eigenen vier Wänden. Es folgten verärgerte Reaktionen.

Xcel ist aber nicht der erste Energieanbieter, der die Klimaanlagen seiner Kunden drosselt. Als sich im Sommer vergangenen Jahres Texas mit einer Rekordhitze konfrontiert sah, wurden auch hier Thermostate automatisch nach oben geregelt, um Stromausfälle abzuwenden.

Netzprobleme

Gerade der südliche US-Bundesstaat kämpft mit veralteter und anfälliger Strominfrastruktur. Infolge von schweren Unwettern im Februar 2021 waren über 4,5 Millionen Haushalte und Unternehmen teils tagelang ohne Stromversorgung. Zu erheblichen Problemen kam es auch bei der Wärme-, Wasser- und Lebensmittelversorgung. Laut dem Electric Reliability Council of Texas mussten regionale Shutdowns vorgenommen worden, um einen Totalausfall des texanischen Stromnetzes abzuwenden. (gpi, 6.9.2022)