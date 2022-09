Zu gewinnen: Nintendo Switch OLED. Foto: Nintendo

Mit "Splatoon 3" erschien am 9. September der bereits dritte Teil der Multiplayer-Shooter-Serie. Zusammen mit Nintendo Österreich darf der STANDARD zu diesem Anlass eine Nintendo Switch OLED zusammen mit dem Spiel an einen glücklichen Gewinner verlosen.

Das Spiel

"Splatoon" ist eine seit Jahren erfolgreiche Franchise von Nintendo, mit der der japanische Unterhaltungskonzern einen Beitrag zum Thema E-Sport und generell kompetitives Spielen leistet. Obwohl es sich um einen Shooter handelt, hat Nintendo firmentypisch bunte Farben in den Mittelpunkt gestellt, um auch jüngere Spieler abzuholen.

An Modi mangelt es dem neuesten Teil der Reihe tatsächlich nicht. So ist der Revierkampf zurück, bei dem zwei Viererteams darum wetteifern, die größten Flächen in ihrer jeweiligen Teamfarbe einzufärben. Äußerst unterhaltsam präsentiert sich zudem der kooperative Multiplayer-Modus "Salmon Run", in dem vier Spielerinnen gemeinsam Salmoniden-Bosse abwehren müssen. Immer im Mittelpunkt: die verschiedenen Waffen, mit denen der Spieler das Spielfeld in die eigene Farbe tauchen, Gegner abschießen und darin versinken kann. Taktische Manöver, gutes Zusammenspiel und ein schneller Abzugsfinger sind gute Garanten dafür, dass man siegreich das Spielfeld verlässt.

Um die Langlebigkeit des Spiels zu sichern, liefert Nintendo Splatfests, regelmäßig stattfindende Multiplayer-Events. Globale Turniere wie die Splatfest World Premiere am 27. August sollen Spieler weltweit motivieren, sich mit anderen Spielern zu messen. Auch ein Story-Modus findet sich im Spiel, in dem man als Agent Nr. 3 die bekannten Oktarianer bekämpfen muss.

Nintendo

Teilnahme

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, sagen Sie uns doch bitte, auf welchen Modus Sie sich besonders freuen und warum Sie dazu auch noch eine Nintendo Switch OLED benötigen!

Mitteilen können Sie uns Ihre Geschichten per Mail an webstandard.gewinnspiel@derStandard.at oder als Posting im Forum. Wir freuen uns auf Ihre schönsten oder lustigsten Geschichten!

Verlosung

Die Gewinnerin / der Gewinner wird per E-Mail oder Direktnachricht verständigt. Teilnahmeschluss ist der 20. September 2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Bargeldablöse. (red, 10.9.2022)