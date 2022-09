Seit März 2011 tobt in Syrien ein Bürgerkrieg, der zu Flüchtlingslagern wie hier in der kurdisch kontrollierten nordostsyrischen Provinz Hasaka geführt hat. Im Wiener Landesgericht geht es um die Frage, ob eine 55-Jährige aus Syrien oder Armenien stammt. Foto: Reuters / Stringer

Wien – Verteidiger Nikolaus Rast fasst in seinen Eröffnungsworten beim Prozess wegen falscher Beweisaussage gegen Frau S. den Sachverhalt knapp zusammen: "Es geht um die Frage: Woher kommt die Familie? Aus Armenien oder Syrien?", erklärt er Richterin Hannelore Bahr. Die Frage ist insofern von Relevanz, als die unbescholtene 55-Jährige in ihrem Asylverfahren in den Jahren 2009 und 2010 sagte, sie stamme aus der Kaukasusrepublik – im vergangenen Dezember allerdings als Zeugin vor der Außenstelle des Bundesverwaltungsgericht als Zeugin behauptete, sie komme aus Syrien.

"Es war wie in fast jedem Asylverfahren, die Identität war ungeklärt", führt Rast aus. "Dass sie damals sagte, sie ist aus Armenien, war gelogen, das ist falsch. Aber vor 20, 25 Jahren sagte praktisch jeder Asylwerber aus Nigeria, dass er aus Sierra Leone kommt, da es die Chancen auf Asyl erhöht hat", plaudert der Verteidiger aus dem anwaltlichen Nähkästchen. Da die Falschaussage aus dem Jahr 2010 stamme, sei sie aber bereits verjährt, daher sei seine Mandantin freizusprechen, fordert er.

Schwierige Einvernahme

Richterin Bahr hat mit der Mindestsicherungsbezieherin ihre liebe Not. Die dreifache Mutter tendiert nämlich dazu, auf Fragen ausweichend zu reagieren und das Thema zu wechseln. "Ist es eine Lüge, dass Sie nur Kurdisch sprechen und noch nie in Armenien waren?", will Bahr zunächst wissen. "Ich komme aus Syrien, nicht aus Armenien. Ich habe das damals nur gesagt, um nicht abgeschoben zu werden." – "Aber in Linz haben Sie im Dezember dann was anderes gesagt, warum?" – "Das war mein Fehler, ich entschuldige mich", antwortet S., meint damit aber die Lüge von 2010.

"Wussten Sie, dass Sie in Linz vor einem Gericht aussagen und unter Wahrheitspflicht stehen?", versucht die Richterin wieder auf das Berufungsverfahren von Herrn S. gegen seinen negativen Asylbescheid zu lenken, bei dem die Angeklagte laut Staatsanwaltschaft falsch ausgesagt haben soll. "Ich weiß nicht mehr, ob ich dort vor Gericht war", offenbart S. überraschenderweise. "Die haben dort nichts gefragt, nur wie es meiner Familie geht. Und ob das mein Ehemann ist." Bahr ringt um ihre Fassung. "Von wem wurden Sie gefragt? Von einem Richter, wie mir jetzt?" – "Ja." – "Laut Protokoll wurden Sie über Ihre Wahrheitspflicht als Zeugin belehrt." – "Ja, ich wurde befragt und habe gelogen. Das war ein Fehler, ich weiß", lässt die Angeklagte übersetzen, meint damit aber, wie sich herausstellt, wieder das Jahr 2010.

Ehemann sprach perfekt Armenisch

Die Richterin ist ob der Herkunft misstrauisch. "Ihr Ehemann wurde im Jahr 2009 im Asylverfahren vernommen, sagte, er kommt aus Armenien. Er hat laut Protokoll in perfektem Armenisch ausgesagt", hält Bahr der Angeklagten vor. "Wir hatten damals davor Verwandte aus Armenien zu Besuch, die haben uns ein wenig die Sprache beigebracht. Mittlerweile haben wir aber keine Sprachkenntnisse mehr", erläutert S. dazu.

"Entweder ich spreche eine Sprache verhandlungssicher und verwende sie in einem Verfahren, dann kann ich sie jetzt noch. Oder ich spreche sie nur bruchstückhaft, dann fällt das aber dem Dolmetscher auf", wirft die Richterin nicht zu Unrecht ein. "Es war damals unsere Sprache, in der wir Protokolle schrieben", versucht es die Angeklagte. "Wenn Armenisch Ihre Zweitsprache neben Arabisch wäre, würden Sie aber nicht 'unsere' sagen", stellt Bahr fest.

Die sich auch via Google Maps schlau gemacht hat: "Ihr Mann hat in seinem Verfahren 2009/10 Ortskenntnisse von Armenien gehabt, er hat von Dörfern gesprochen, die es wirklich gibt", versucht es die Richterin weiter. "Und er hat auch sehr detailliert geschildert, was dort passiert ist: Eine Tochter wurde vergewaltigt, eine entführt, sein Vater ermordet und das Elternhaus niedergebrannt", führt Bahr aus.

Schlepper lieferte angeblich Legende

"Das wurde meinem Mann damals von einem Schlepper beigebracht", behauptet die Angeklagte. "Und er hat sich das über all die Jahre gemerkt?", mag es die Richterin kaum glauben. "Das heißt, die in Armenien entführte Tochter gibt es nicht?" – "Nein." – "Das abgebrannte Elternhaus, Ihr ermordeter Schwiegervater?" – "Mein Sohn wurde getötet." – "Das Haus, der Schwiegervater?" – "Der Schwiegervater auch." – "Wo?" – In Syrien." – "Wann sind denn Ihr Sohn und Ihr Schwiegervater ermordet worden?" – "In welchem Jahr genau, kann ich nicht sagen", bleibt die Angeklagte vage. "Und warum sind Sie 2009 aus Syrien geflüchtet?", probiert Bahr eine Antwort zu finden, warum die Familie bereits zwei Jahre vor Ausbruch des Bürgerkriegs ihre Heimat verlassen hat. "Wir wurden immer wieder unter Druck gesetzt, von den Muslimen", erklärt die Jesidin.

Bahr spielt das Killerargument der Anklagebehörde erst am Ende der Einvernahme aus: "Ihr Mann hat im Februar 2022 in einer Mail an das Bundesamt für Fremden- und Asylwesen geschrieben, dass er Armenier sei", hält sie der subsidiär Schutzberechtigten vor. "Von der Mail weiß ich nichts", sagt die Angeklagte. "Sie sprechen mit Ihrem Gatten nicht, wenn er eine Verlängerung des subsidiären Schutzstatus beantragt?" – "Nein." Wie sich herausstellt, kennt sie auch den Geburtstag ihres Ehemanns nicht. "Ich bin eine ungebildete Frau", entschuldigt S. sich.

Verteidiger ringt um Fassung

Verteidiger Rast kündigt an, angesichts der offenbar beschränkten intellektuellen Kapazität seiner Mandantin die Fragen einfach zu formulieren. "Wann haben Sie gelogen? 2010 oder 2021?", will er wissen. "2021? Was war das überhaupt?" – "Mein Gott", seufzt der Rechtsvertreter. Er versucht es über eine andere Schiene: "Wo haben Sie Ihren Mann kennengelernt?" – "In Syrien." Rast erlaubt sich, die Richterin darauf hinzuweisen, dass S. laut Protokoll bei der Einvernahme im Dezember 2021 nur davon gesprochen habe, dass sie aus Syrien sei, es könne daher nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann Armenier ist.

Bahr muss dagegen eingestehen, dass ihr Plan wegen des hartnäckigen Leugnens der Angeklagten sich in Luft aufgelöst hat. "Ich hätte wirklich unglaublich gerne eine Diversion gemacht", verrät sie. Sie vermutet auch, dass der Linzer Richter ein persönliches Problem mit der Familie hatte: "Es steht auch im Urteil, dass das Verhalten eine 'Verhöhnung des Gerichts' sei", zitiert sie. Die Angeklagte habe aber offensichtlich Schwierigkeiten, Fragen sinnvoll zu beantworten, konstatiert Bahr. Um den Sachverhalt zu klären, beschließt Bahr schließlich, auf den 21. September zu vertagen, um den Ehemann als Zeugen zu befragen. Dass dieser als Angehöriger ein Aussageverweigerungsrecht hat, ist ihr bewusst. (Michael Möseneder, 6.9.2022)