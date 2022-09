Wobei "gesperrte Strecke" im Burgenland relativ ist: Als wir am Radweg den See in Richtung Hölle, also gen Podersdorf rollten, wurden wir von einem Oldtimer-Moped-Treffen überholt. Gut 60 Zweitakter aus allen Epochen des Tuckerns. Liebevollst instand gesetzt. Wirklich wunderschön. Fahrer und Fahrerinnen hatten in einer Illmitzer Schänke schon eifrig gute Stimmung getankt – und fuhren unbeleckt von jedweden Bedenken zu Naturschutz oder Fahrverboten.

Ich habe früher selbst gerne geschraubt – aber das war damals. Gefühlt im Mittelalter: Heute fände ich den Gestank hinter antiken Zweitaktern auch in der Stadt unerträglich. Aber: Weiß ich, was für Ausnahme- und Sondergenehmigungen es für Bleizusatzverbrenner in Nationalparks gibt?