Auf Lenas Schultasche kleben drei kreisrunde Buttons mit Bildern von Pferden, Braunbären und Elfen. Als Geschenk obendrauf gab es von Mama noch einen Satz Vierbeiner-Patches, man weiß ja nie.

Kletties nennt der Hersteller Ergobag die Teile, die auf der Schultasche befestigt, jederzeit getauscht und gesammelt werden können. Lena ist nicht die Einzige, die an ihrem ersten Schultag vor drei Jahren von ihrer Familie mit einem Taschenset des deutschen Unternehmens ausgestattet wurde. In ihrer Klasse, einer Wiener Mehrstufenklasse, tragen 80 Prozent der Mitschülerinnen und Mitschüler ein ähnliches Modell, schätzt die Mutter. Dabei ist die Schultasche eine echte Investition: Rund 250 Euro hat das fünfteilige Cubo-Galaxy-Glow-Set gekostet. Lenas Großeltern haben das teure Schulstartgeschenk bezahlt.

Die Schultasche, früher nicht mehr als ein etwas fantasieloses Transportbehältnis mit zwei oder drei Fächern, ist heute ein Statussymbol mit Hüftgurt und verstellbarer Rückenlänge. Das Verkaufsargument Nummer eins bei Schultaschen: die ergonomische Tauglichkeit. "Eltern geht es um die besten und neuesten Rückensysteme", sagt Michael Alexander Konopitzky vom gleichnamigen Taschengeschäft in der Wiener Hütteldorfer Straße. Das Familienunternehmen verkauft Markenmodelle: Für 239 Euro ist das günstigste Set zu haben, das teuerste kostet 309 Euro und ist mit Osram-LEDs ausgestattet.

Hochpreisige Parade: Hersteller wie (von links nach rechts) Beckmann, Ergobag, Scout, Step by Step oder Schneiders bieten nicht mehr nur Schultaschen an. Alle Hersteller verdienen auch an Zubehör. Foto: Hersteller

Geschmack und Kaufkraft beweisen

Bei österreichischen Händlern wie Libro oder Pagro gäbe es für rund 50 Euro durchaus günstigere Taschensets, doch mit den High-tech-Taschen soll schon zum Schuleintritt Geschmack und Kaufkraft bewiesen werden. Was für designaffine und statusbewusste Eltern der Kinderwagen von Bugaboo oder das erste Rad von Woom, ist zu Beginn der Volksschulzeit seit einigen Jahren die rückenschonende, dafür ordentlich teure Schultasche – mit allem, was dazugehört. Und das ist gar nicht so wenig. "Früher waren 250 Euro sehr viel Geld für eine Schultasche. Mittlerweile werden Trinkflasche, Magneten oder Patches dazugekauft", erklärt Konopitzky. Er erinnert sich noch an Zeiten, in denen Schultaschen für 399 oder 499 Schilling über die Budel gingen. Heute werden in seinem Geschäft durchschnittlich 260 Euro für die Ausstattung der Erstklässler und Erstklässlerinnen ausgegeben. Oft sogar mehr. Eltern, Großeltern oder Paten der Kinder blättern im Geschäft in der Hütteldorfer Straße nicht selten mit allem Drum und Dran 330 bis 370 Euro für Tasche und Zubehör hin.

Kleinkram macht Mist

Für die Hersteller und Händler ist das Drum und Dran zu einem relevanten Zusatzgeschäft geworden. "Das Zubehör ist für alle Marken brutal wichtig", bestätigt Konopitzky. Dafür müsse man sich nur die Kataloge ansehen. Auf zehn Seiten seien die Schultaschen abgebildet, von Seite 11 bis Seite 60 gehe es allein ums Zubehör. Das immense Angebot lässt sich auch auf den Websites von Ergobag (hier gibt es neben Kletties für 14,99 Euro Hangies und reflektierende Sticker), Scout (drei leuchtende Snaps kosten 19,90 Euro) oder Step by Step (dort sind es Magic Mags zum Selbergestalten, 12,99 Euro) erahnen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei: Fans von Bibi und Tina kommen genauso wie jene von Conni auf ihre Kosten.

Das Prinzip ist klar und wird in der Mode- und Schmuckindustrie ähnlich erfolgreich angewandt: Auch Kleinkram macht Mist. Der Unternehmer Thomas Sabo beispielsweise hat mit seinen Charms, mit kleinteiligen Anhängern für Armbänder und Ketten, ein Vermögen verdient. Selbst Luxusmodehäuser wie Fendi bieten Schulterriemen und Fellmonster-Anhänger in unzähligen Farben an, um Handtaschen immer wieder anders aussehen zu lassen.

Zubehör von Scout Foto: Hersteller

Doch lassen sich Kinder so leicht ködern? Wollen sie überhaupt ständig ihre Tasche verändern? Lena jedenfalls haben die Pferde-Kletties kalt gelassen. Ein Tauschgeschäft mit den Mitschülerinnen kam nicht infrage. Auch Konopitzky beobachtet, dass das Interesse an den Patches schon nach ein, zwei Jahren wieder abnimmt.

Das niederschwellige Zusatzgeschäft scheint eine Marketingidee, die Kinder und ihre Sponsoren zwar anfänglich begeistert, aber auf dem Schulhof nicht so recht zündet. Zu schnell ändert sich der Geschmack der Volksschülerinnen und Volksschüler. Lenas Mutter hat die Buttons schließlich ein Jahr nach Schulbeginn auf der Onlineplattform Willhaben verkauft. Dort werden momentan von über 900 Profilen Kletties des Kölner Herstellers angeboten. Ergobag war im vergangenen Jahr im Segment Schulrucksäcke die am meisten gesuchte Marke, heißt es in einer Aussendung des Onlineportals.

Ergonomische Rucksäcke

Das 2010 gegründete Kölner Unternehmen und der norwegische Hersteller Beckmann haben im vergangenen Jahrzehnt mit Schulrucksäcken die Branche aufgemischt. Sie übertrugen die ergonomischen Vorteile von Wanderrucksäcken auf die Schultasche. Einstige Marktführer wie der Nürnberger Ranzenhersteller Scout und österreichische Hersteller wie Schneiders wurden damals auf die Plätze verwiesen. Mittlerweile sind sie zurück im umkämpften hochpreisigen Segment.

Astronauten-Zubehör von Step by Step. Foto: Hersteller

Besonders steil verlief die Erfolgskurve von Ergobag – erst durch beharrliches Klinkenputzen der Gründer bei deutschen Fachhändlern, dann dank smarten Marketings. 2019/20 lag der Umsatz der Kölner Marke, die zum Unternehmen Fond Of gehört, bei 89 Millionen Euro. Dass die Deutschen wegen Preisabsprachen wiederholt empfindliche Strafen zahlen mussten, dürfte zu verkraften sein. Kaum ein Elternforum im Internet kommt ohne eine Diskussion um die Modelle der Kölner aus, dazu wird über gestohlene oder verlorene Kletties gefachsimpelt. Bei Konopitzky sind rund 65 Prozent der verkauften Schultaschen von Ergobag, gefolgt von den Marken Step by Step, Derdiedas und Scout.

Lena besucht mittlerweile die vierte Klasse und wird schon etwas ungeduldig. Am liebsten würde sie ihre lila Tasche von Ergobag jetzt schon gegen einen in diesem Alter als cooler geltenden Rucksack eintauschen. Ihre Mutter will noch ein Jahr warten. Sollte Lena dann zu Rucksäcken von Aevor oder Satch wechseln, bleibt sie derselben Firma treu: Wie Ergobag gehören diese Marken zum deutschen Unternehmen Fonds Of. Die Hersteller der hochpreisigen Schultaschen, sie kennen die Bedürfnisse der Älteren einfach schon zu gut. (Anne Feldkamp, 7.9.2022)