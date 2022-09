Außerdem Reportagen über die Türkei in der Lebensmittelkrise, den neuen Mangel in Österreich und die Massenproteste auf dem Majdan in Kiew

Finden im Haus des Vaters wieder zusammen: Ariane Ascaride und Jean-Pierre Darroussin als Geschwister in "Das Haus am Meer", Arte, 23.00 Uhr. Foto: Agat Films & Cie / France 3 Cinéma

19.40 REPORTAGE

Re: Brot für das Volk – Die Türkei in der Lebensmittelkrise Eine Währungskrise treibt seit Monaten die Preise in der Türkei in die Höhe. Brot gilt als eines der wichtigsten Lebensmittel, sein Preis hat sich im letzten Jahr verdoppelt. Nicht nur Arme, auch Mittelstandsfamilien geraten zunehmend in Not. Bis 20.15, Arte

20.15 KOMÖDIE

Master Cheng in Pohjanjoki (Mestari Cheng, FIN/CHN 2019, Mika Kaurismäki) In einem abgelegenen Dorf in Lappland sucht der chinesische Koch Cheng (Chu Pak Hong) einen Freund, der aber unauffindbar scheint. Als ihm eine Café-Besitzerin Unterschlupf und Hilfe gewährt, macht er sich daran, die lokale Küche umzukrempeln, und kocht sich dabei in die Herzen der Bevölkerung. Menschenfreundliche Culture-Clash-Komödie von Mika Kaurismäki, dem älteren Bruder von Aki Kaurismäki (Le Havre). Bis 22.05, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Zu teuer – Zu wenig – Zu spät: Der neue Mangel In Österreich müssen bereits viele Industriebetriebe ihre Produktionen drosseln, weil es an Bestandteilen und Ersatzteilen, aber auch an Produzenten, Lieferanten und Verteilern fehlt. Die Reportage fragt, ob die Zeiten des Überflusses vorbei sind und wir uns an ein Leben mit dem Engpass gewöhnen müssen. Bis 21.05, ORF 1

21.05 REPORTAGE

Dok 1: Wohnen wird Luxus – Wer kann sich das noch leisten? Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Mietwohnungen hat sich in Österreich seit 2005 mehr als verdoppelt. Gleichzeitig halten die Gehälter der Menschen mit dieser Entwicklung nicht Schritt, und ein immer größerer Anteil des Einkommens muss für das Wohnen aufgewendet werden. Bis 21.55, ORF 1

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Mein Kiew & Majdan – die Revolution, mit der alles begann In seinem Porträt von Kiew erzählt Ukraine-Korrespondent Christian Wehrschütz die wechselhafte Geschichte der Stadt am Dnjepr, spricht mit den Kiewern über ihre Kampf- und Verteidigungsbereitschaft und gewährt Einblicke in seinen Alltag als Kriegsreporter. Danach beleuchtet ab 23.05 eine Reportage die Massenproteste auf dem Majdan, dem Platz der Unabhängigkeit im Zentrum Kiews, im Jahr 2014, bei denen mehr als 100 Menschen getötet wurden. Sie gelten als die Revolution, mit der alles begann. Bis 23.50, ORF 2

23.00 FAMILIENDRAMA

Das Haus am Meer (La Villa, F 2016, Robert Guédiguian) Wegen des Schlaganfalls des Vaters kommen drei sehr unterschiedliche Geschwister erstmals seit längerer Zeit wieder in dessen Haus in einer kleinen Küstenstadt in der Nähe von Marseille zusammen. Von Regisseur Robert Guédiguian (Marius und Jeanette) mit seinen wunderbaren Stammschauspielern Jean-Pierre Darroussin, Ariane Ascaride und Gérard Meylan leichtfüßig in Szene gesetztes Familiendrama, das die großen gesellschaftlichen Bruchlinien in alltäglichen Konflikten widerspiegelt. Bis 0.45, Arte