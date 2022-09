Liebe Leserin, lieber Leser!

Etwas früher als üblich stellt Apple heuer wieder seine Produktneuheiten in der Firmenzentrale in Cupertino vor. Bis auf den leicht vorgeschobenen Zeitpunkt im September hat sich am üblichen Prozedere der Präsentation aber noch etwas verändert: Das Event unter dem Titel "Far Out" geht diesmal wieder als Mischung aus virtueller und Live-Veranstaltung über die Bühne, DER STANDARD ist live vor Ort und wird auch im Liveticker berichten. Im Vorfeld haben wir uns angesehen, welche Neuvorstellungen wir von der Keynote erwarten dürfen.

Im großen Interview mit der designierten Chefin der Signal-Foundation sprechen wir mit Meredith Whittaker über Pläne zur Unterwanderung von Verschlüsselung, ihre Ablehnung von Big Tech und die grundlegenden Probleme von künstlicher Intelligenz

iPhone 14 und sehr viel "Pro": Was Apple am 7. September zeigen wird

Neue Signal-Chefin: "Werden uns nicht am Geschäftsmodell der Überwachung beteiligen"

Energieanbieter sperrte 22.000 Kunden von ihren smarten Thermostaten aus

Angeblicher Tiktok-Hack stellt sich als Schwindel heraus

Der wiederaufladbare Küchenschaben-Cyborg wurde vorgestellt

500 Jahre nach der ersten Umrundung der Erde: Ist unser Planet eigentlich flach?