Viele Erklärungen gibt die vierteilige Dokumentation "Tod und Spiele" in der ARD-Mediathek. Foto: ARD/rbb/Looksfilm

"Wie konnte das geschehen?" Diese Frage stellte der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 50. Jahrestag des palästinensischen Terrors gegen die israelische Mannschaft bei den Olympischen Spielen 1972 in München.

Jede Menge wurde in den vergangenen Wochen geschrieben und gezeigt. Und doch bleibt die Frage: Warum mussten elf Sportler und ein Polizist sterben?

Viele Erklärungen gibt die vierteilige Dokumentation Tod und Spiele in der ARD-Mediathek. Die Macher, Bence Máté und Lucio Mollica, haben ihren Job gründlich erledigt. Selten sieht man Zeitgeschichte so verdichtet und von so vielen Seiten beleuchtet.

Sportler, Hinterbliebene, Polizisten, Politiker, Veranstalter, israelische Sicherheitsexperten und viele andere Zeitzeugen kommen zu Wort. Szenen, die sich ins kollektive Gedächtnis eingeprägt haben, sieht man noch einmal – etwa wie der damalige IOC-Chef Avery Brundage unmissverständlich nach dem Horror verkündet: "The games must go on."

Schwer zu ertragen, aber natürlich "verdienstvoll": Erstmals kommen auch zwei der überlebenden Terroristen zu Wort. Ihr Fazit: Sie würden es 50 Jahre später genau so wieder machen.

Man sitzt berührt und zum Teil auch fassungslos vor dieser Doku. Der Schrecken wird in allen Details gezeigt, und das ermöglicht besseres Verstehen, war um die Deutschen damals so versagt haben. Sie wollten unbedingt die heiteren Spiele, der Preis war dann enorm.

Ein Jahr lang hält die ARD die Filme in der Mediathek nun – für das deutsche Publikum – bereit. Das ist eine lange Zeit. Gleichzeitig gibt Deutschland nun Akten endlich frei. Vielleicht weiß man im Sommer 2023 dann schon wieder mehr.

ORF 3 zeigt die vierteilige Dokuserie am kommenden Samstagabend. (Birgit Baumann, 6.9.2022)