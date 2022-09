Hoch über der Baumgrenze, wo Wind, Schnee und Kälte herrschen, gedeihen die Alpenschneehühner, kleine weiße Federbällchen in einer endlosen weißen Landschaft. "An diesem speziellen Wintertag war ich auf dem Weg zu einem Berggipfel am Tysfjorden, um Landschaften zu fotografieren", berichtet Erlend Haarberg. "Ich hatte den Gipfel fast erreicht, als ich einige Schneehuhnspuren entdeckte, die sich zwischen den Felsen schlängelten, wo der Wind etwas spärliche Vegetation freigelegt hatte. Hinter einem Felsen tauchte ein kleines Köpfchen auf, und Sekunden später hob es mit den Bergen und der Fjordlandschaft im Hintergrund ab und setzte sich perfekt in Szene."

Der Norweger reichte das Foto ein und darf sich ab sofort "Bird Photographer of the Year" nennen. Und Gewinner in der Kategorie "Birds in the Environment".