Mathias Normann sorgt für Aufregung in Norwegen. Foto: AP/Walton

Oslo – Der norwegische Fußball-Profi Mathias Normann wird wegen eines angekündigten Wechsels nach Russland zunächst nicht mehr für die Nationalmannschaft auflaufen. Nationaltrainer Ståle Solbakken hat den 26-Jährigen nach Angaben des norwegischen Fußballverbandes NFF am Montagnachmittag darüber informiert, dass er nicht für die nächsten Spiele der Landesauswahl berücksichtigt wird. Grund dafür sei, dass er erklärt habe, bereit zu sein, bei einem russischen Verein zu unterschreiben.

Generell sei es nicht die Aufgabe des Verbandes, etwas über die Vereinswahl von Nationalspielern zu sagen, erklärte Verbandspräsidentin Lise Klaveness. Man befinde sich jedoch in einer außergewöhnlichen Situation. Der gesamte norwegische und europäische Fußball sei sich einig, dass gemeinsam Druck auf das kriegsführende Russland ausgeübt werden müsse. "Ståle und ich sind uns einig, dass Normann Norwegen nicht vertreten kann, wenn er nun für einen neuen russischen Club spielen wird", so Klaveness. Die Nationalelf um Stürmerstar Erling Haaland trifft Ende September in der Nations League auf Slowenien und Serbien

Normann ist seit seinem Debüt im Nationaltrikot vor drei Jahren bisher zwölf Mal für sein Land aufgelaufen. Russischen Medienberichten zufolge hat er jüngst den Medizin-Check bei Dynamo Moskau bestanden. Der Transfer ist von Vereinsseite bisher nicht bestätigt worden. Wie die norwegische Nachrichtenagentur NTB berichtete, hatte Normann am Wochenende in einem Interview gesagt, dass ein Leihwechsel zu einem russischen Verein unmittelbar bevorstehe. Der Mittelfeldspieler war zuletzt vom russischen FK Rostow zu Norwich City nach England ausgeliehen gewesen. (APA, 6.9.2022)