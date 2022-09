In dieser Galerie: 2 Bilder Packend: Franz Wagner (l.) setzt sich mit Deutschland gegen Jonas Valanciunas und Litauen durch. Foto: Imago/Heiko Becker Die Leistungen der Schiedsrichter stehen wiederholt im Fokus. Foto: Reuters/IRAKLI GEDENIDZE

Die Basketball-Europameisterschaft 2022 lieferte bis dato einige herausragende, ja mitreißende Spiele in der Vorrunde, im Mittelpunkt standen jedoch Schiedsrichter und Technik.

Im Spiel Deutschland gegen Litauen vergaßen die Referees einen Freiwurf für die Litauer nach einem technischen Foul der Deutschen. Wüst ging es beim Duell Georgien gegen die Türkei zu, wo die Wurfuhr 22 Sekunden weiterlief, obwohl das Spiel angehalten war. Das Problem: Beide Partien gingen jeweils zweimal in die Verlängerung, die kleinen Fehler der Offiziellen waren also potenziell entscheidend für den Ausgang der Begegnungen. In Tiflis soll es gar zu einer Eskalation gekommen sein, Spieler und Trainer sich in den Kabinengängen mit georgischen Sicherheitskräften geprügelt haben. Die Türken erheben schwere Vorwürfe gegen die Gastgeber, drohen mit einem Turnieraustritt und einem Gang zum Sportgerichtshof.

Sportliche Highlights gab es aber auch. Deutschland überragt in der "Todesgruppe B", in der sich der regierende Europameister Slowenien, Frankreich und Litauen tummeln. Herausragender Spieler der EM ist bisher Franz Wagner. Der 2,08 Meter große NBA-Star der Orlando Magic ist neben Dennis Schröder und Dirk Nowitzki erst der dritte deutsche Basketballer, der bei einer Europameisterschaft 30 Punkte oder mehr erzielte. Dabei ist Wagner erst 21, wurde im Vorjahr von Orlando an achter Stelle gedraftet.

Einer steht über allen

Slowenien ist als bislang beste Offensivmannschaft Turniers bereits fürs Achtelfinale qualifiziert, erzielt 96 Punkte pro Spiel. NBA-Superstar Luka Doncic ist so gut, seine Klasse als Spielmacher und Scorer so hoch, dass sich sein Team ein schwaches Viertel leisten kann, solange darauf drei gute von Doncic folgen. Der 23-Jährige trifft wie gewohnt Zirkus-Würfe aus schwierigsten Lagen, kann seine Gegner in einer Telefonzelle schwindlig spielen und gibt No-Look-Pässe wie einst Magic Johnson. Bei den Slowenen rumort es aber auch intern, weil die mittlerweile 36-jährige Galionsfigur Goran Dragic über zu wenig Spielzeit mault.

Souverän im Achtelfinale stehen auch Griechenland und Serbien, wobei die Griechen ihren NBA-Star Giannis Antetekounmpo zuletzt wegen Knieproblemen schonten. Eine peinliche Pleite lieferte Ex-Europameister Spanien. Mit 73:83 verloren die Iberer in der Gruppenphase überraschend deutlich gegen Belgien – ein Nationalteam, das sich noch nie für eine WM qualifizieren konnte und letztmals 1952 an Olympischen Spielen teilnahm. Eine historische Schmach für den Weltranglistenzweiten, der im Achtelfinale auf Deutschland treffen könnte, einen Umbruch erlebt und nicht mehr zu den Favoriten zählt.

Kaum jemand schaut zu

Ein Problem, dass dem Basketball bleibt: Kaum jemand schaut zu. Weil sich die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF in Deutschland nicht mit dem Rechteinhaber (Magentasport) über Liveübertragungen einigen konnten, bleibt dem Basketball nur der Status als Randsportart. Dabei spielen die Deutschen vor 18.000 Zuschauern in Köln, einem der fünf Austragungsorte neben Berlin, Mailand, Prag und Tiflis. Das erzürnt Deutschlands Basketballverbands-Boss Ingo Weiss: "Dann muss ich sagen, ich finde es schon ziemlich ignorant und enttäuschend, dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht ihrem Auftrag nachkommen."

Traurig ist auch, dass die besten Referees Europas gar nicht bei der EM pfeifen. Die verdienen ihr Geld nämlich in der kommerziell geführten Euroleague, mit der der internationale Verband FIBA jegliche Zusammenarbeit vermeidet. Die Euroleague nimmt mit ihrem üppigen Spielplan keinerlei Rücksicht auf die Zeitfenster für EM- oder WM-Qualifikationsspiele. Folglich stehen Schiris auf dem Feld, die wenig Erfahrung auf diesem Niveau besitzen.

Letztes Bedauernis: Dass Österreich noch immer nicht bei der EM mitspielt. Im diesjährigen Teilnehmerfeld sind Mannschaften, die Österreichs in der Vergangenheit wiederholt geschlagen hat wie etwa Großbritannien oder Niederlande. Auch gegen Ungarn war man in der vergangenen EM-Quali auf Augenhöhe. Der Weg bleibt weit. Und schmerzhaft. (Florian Vetter, 6.9.2022)