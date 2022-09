Liz Truss ist als @trussliz auf Twitter unterwegs. Der Name @liztruss gehört einer anderen Frau auf der Plattform. Foto: Frank Augstein

Die eine ist Großbritanniens neue Premierministerin, die andere nun ein Twitter-Star: Liz Trussell, eine Nutzerin des Online-Kurznachrichtendienst Twitter, hat wegen ihres seit mehr als einem Jahrzehnt bestehenden Usernamens @liztruss etliche Nachrichten bekommen – die eigentlich an die frischgebackene britische Regierungschefin Liz Truss gehen sollten. Die konservative Politikerin aber ist in dem Netzwerk unter dem Namen @trussliz unterwegs.

Trussell nahm die Verwechslung mit Humor. Auf die irrtümlich an sie adressierten Glückwünsche der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson schrieb die Nutzerin etwa in Anspielung auf die bekannten schwedischen Köttbullar: "Freue mich auf einen baldigen Besuch! Macht die Fleischbällchen fertig." Königin Elizabeth II. hat die bisherige Außenministerin Truss am Dienstag zur Premierministerin ernannt. (APA, 6.9.2022)