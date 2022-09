Von den Davis-Cup-Kandidaten kam in Tulln nur Rodionov durch – Melzer, Misolic und auch Novak gleich out, Ofner und Miedler weiter

Neben Lucas Miedler und Sebastian Ofner verlängerte nur Jurij Rodionov (im Bild) seinen Aufenthalt in Tulln. Foto: APA/EXPA/Adelsberger

Tulln – Jurij Rodionov hat von den drei ÖTV-Einzelkandidaten für den Davis-Cup-Länderkampf in Tulln beim dortigen Challenger am Dienstag als einziger die zweite Runde erreicht. Der als Nummer 6 gesetzte Niederösterreicher besiegte bei seinem Tulln-Debüt Benjamin Hassan aus dem Libanon mit 7:6(5),6:4. Für Kitzbühel-Finalist Filip Misolic sowie Gerald Melzer kam hingegen jeweils in zwei Sets das Aus, Misolic verlor pikanterweise gegen Doppel-Spezialist Lucas Miedler mit 4:6,6:7(5).

Miedler ist gemeinsam mit Alexander Erler beim Davis Cup in zehn Tagen Fixstarter im ÖTV-Doppel gegen Pakistan (16./17.9.). Melzer unterlag Iwan Gachow (RUS) 2:6,5:7. Neben Rodionov und Miedler qualifizierte sich auch Sebastian Ofner mit einem 6:4,6:4 über Cedrik-Marcel Stebe (GER) für die zweite Runde des mit 90.280 Euro dotierten ATP-100-Challengers. Der Steirer trifft nun auf Miedler. Am Vortag hat übrigens U16-Europameister Joel Schwärzler gegen Guilio Zeppieri (ITA) mit 1:6,2:6 verloren und erstmals Challenger-Luft geschnuppert. Von acht Österreichern stehen damit drei im Achtelfinale. (APA, 6.9.2022)