In dieser Galerie: 3 Bilder Nicht Sideshow-Bob, sondern Robert Ljubicic: Stütze bei Dinamo. Foto: AFP/Sencar Nicht zu stoppen: Erling Haaland. Foto: APA/AFP/CRISTINA QUICLER Überflieger: Kylian Mbappe. Foto: APA/AFP/ALAIN JOCARD

Wien – Real Madrid hat die Titelverteidigung in der Fußball-Champions-League erfolgreich gestartet. Die Spanier gewannen mit ÖFB-Star David Alaba am Dienstag bei Celtic Glasgow mit 3:0 (0:0). Im großen Schlager des Tages setzte sich Paris St. Germain dank eines Doppelpacks von Kylian Mbappé gegen Juventus Turin mit 2:1 (2:0) durch. Erling Haaland steuerte beim 4:0 (1:0)-Sieg von Manchester City beim FC Sevilla ebenfalls zwei Tore bei.

Real feierte im sechsten Spiel dieser Saison den sechsten Sieg, allerdings dauerte es fast eine Stunde, ehe die "Königlichen" das Match im Celtic Park in den Griff bekamen. Die Schotten, die erstmals seit fünf Jahren wieder in der Königsklasse dabei sind, vergaben eine Vielzahl von guten Möglichkeiten, ehe Real mit einem Doppelpack durch Vinicius Junior (56.) und Luka Modric (60.) die Partie entschied.

Auch im Parallelspiel der Gruppe F holten die Gäste drei Punkte, Schachtar Donezk gewann bei RB Leipzig mit 4:1 (1:0). Die Sachsen gerieten nach einem krassen Fauxpas von Torhüter Peter Gulacsi in Rückstand. Der Ungar verlor ohne Bedrängnis den Ball an Marian Shved, der nur noch ins leere Tor einschießen musste (16.). Die Leipziger Freude über den Ausgleich von Mohamed Simakan (57.) währte nur kurz, Shved brachte die Ukrainer nur eine Minute später wieder in Führung. Mykhailo Mudryk (76.) und Lassina Traore (85.) machten die bittere Heimpleite von RB perfekt. Leipzig-Trainer Domenico Tedesco setzte erstmals in der Startelf im zentralen Mittelfeld gemeinsam auf die beiden ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer (bis 82.) und Xaver Schlager (bis 70.).

Das Spitzenspiel in Paris gewann die heimische Startruppe dank Mbappé. Er brachte PSG mit einer Direktabnahme nach Neymar-Zuspiel gleich mit dem ersten Torschuss in Führung (6.) und doppelte in der 22. Minute nach. Nach einer schwachen ersten Halbzeit kam Juventus nach der Pause auf und schaffte durch Weston McKennie den Anschlusstreffer (53.). Mehr aber nicht. In der zweiten Partie der Gruppe H gewann Benfica Lissabon gegen Maccabi Haifa mit 2:0 (0:0).

Auch in Sevilla war ein Stürmerstar bestens aufgelegt. Erling Haaland bewies einmal mehr seine Torjägerqualität, als er zunächst eine ideale Hereingabe von Kapitän Kevin de Bruyne zum 1:0 verwertete (20.) und in der 67. Minute das 3:0 besorgte. Für den 22-jährigen Norweger war es bereits sein 25. Tor im 20. Champions-League-Spiel (darunter acht für RB Salzburg 2019/20), in dieser Saison hält Haaland nach acht Pflichtspielen bei zwölf Treffern für Manchester City. Die weiteren Treffer des klar dominierenden englischen Meisters steuerten Phil Foden (58.) und Ruben Dias (92.) bei.

Im zweiten Gruppe-G-Match setzte sich Borussia Dortmund im Heimspiel gegen den FC Kopenhagen sicher mit 3:0 (2:0) durch. Marco Reus (35.) und Raphael Guerreiro (42.) sorgten kurz vor der Pause für die Vorentscheidung. Jude Bellingham setzte den Schlusspunkt (83.).

Dinamo Zagreb mit dem Wiener Robert Ljubicic hat die Salzburg-Gruppe E mit einer Überraschung eröffnet. Der kroatische Meister besiegte in Zagreb Chelsea mit 1:0 (1:0). Mislav Orsic erzielte in der 13. Minute den Siegtreffer gegen den schwer enttäuschenden englischen Topclub.

Im Stadion Maksimir konnte der mit Rekordausgaben aufgerüstete Chelsea FC mit viel Ballbesitz wenig anfangen und offenbarte zudem defensive Schwächen. Dinamo war im Konter stets gefährlich, einer der ersten Gegenstöße brachte auch die Führung. Ljubicic, der links in der Abwehrkette eine sehr starke Leistung bot, fing am eigenen Sechzehner einen Pass ab und leitete mit einem weiten Ball den Konter ein. Orsic sprintete dem um über 80 Millionen Euro verpflichteten Wesley Fofana davon und schloss gefühlvoll zum 1:0 ab.

Kurz nach der Pause fehlte den Kroaten nur wenig auf das zweite Tor, als Chelsea-Torhüter Kepa einen Weitschuss von Stefan Ristovski ans Lattenkreuz lenken konnte (56.). Im Finish macht der Champions-League-Sieger von 2021 Druck, doch nur in der 86. Minute wackelte die Zagreber Abwehr wirklich. Reece James traf die Stange, den nächsten Versuch von Mason Mount parierte Torhüter Dominik Livakovic.

Die Mannschaft des deutschen Trainers Thomas Tuchel geht damit punktelos in das nächste Spiel am 14. September in London gegen Red Bull Salzburg. (APA, 6.9.2022)

Dinamo Zagreb – Chelsea 1:0 (1:0)

Tor: Orsic (13.). Zagreb: mit R. Ljubicic, ohne Dilaver

Red Bull Salzburg – AC Milan 1:1 (1:1)

Tore: Okafor (28.), bzw. Saelemaekers (40.)



RB Leipzig – Schachtar Donezk 1:4 (0:1)

Tore: Simakan (57.) bzw. Shved (16., 58.), Mudryk (76.), Traore (85.). Leipzig: Laimer bis 82., Schlager bis 70.

Celtic Glasgow – Real Madrid 0:3 (0:0)

Tore: Vinicius Junior (56.), Modric (60.), E. Hazard (77.). Real: mit Alaba

Borussia Dortmund – FC Kopenhagen 3:0 (2:0)

Tore: Reus (35.), Guerreiro (42.), Bellingham (83.)



FC Sevilla – Manchester City 0:4 (0:1)

Tore: Haaland (20., 67.), Foden (58.), Ruben Dias (92.)



Benfica Lissabon – Maccabi Haifa 2:0 (0:0)

Tore: Rafa Silva (50.), Grimaldo (54.)

Paris St. Germain – Juventus Turin 2:1 (2:0)

Tore: Mbappe (6., 22.) bzw. McKennie (53.)