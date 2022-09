Griffin gründete die "Cowboys for Trump". Nach seiner Teilnahme am Ansturm auf das Kapitol wurde er schon vor einigen Monaten wegen unbefugten Betretens des Kapitol-Geländes schuldig gesprochen. Foto: AP / Gemunu Amarasinghe

Washington – Ein Unterstützer von Ex-US-Präsident Donald Trump ist von einem Gericht wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol für jegliche öffentliche Ämter gesperrt worden. Weil Couy Griffin am Ansturm auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 teilgenommen habe, dürfe er zudem seine Position als Administrator des Bezirks Otero nicht mehr ausüben – schließlich habe Griffin nach seiner Wahl geschworen, die US-Verfassung zu schützen, habe aber Zusatzartikel 14 wegen der Teilnahme verletzt.

Dies geht aus am Dienstag veröffentlichten Unterlagen eines Bezirksgerichts in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico hervor. Erstmals habe ein Richter die Vorfälle am 6. Jänner als "Aufstand" eingestuft, berichtet der TV-Sender CNN. Die "New York Times" schrieb, es sei das erste Mal in über einem Jahrhundert, dass ein Beamter wegen der Verletzung des 14. Zusatzartikels für öffentliche Positionen gesperrt wurde.

Mehr als 850 Festnahmen



Griffin, der auch die Gruppe "Cowboys for Trump" gegründet hatte, war bereits vor einigen Monaten in der Hauptstadt Washington wegen unbefugten Betretens des Geländes um das Kapitol schuldig gesprochen worden. Anhänger des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump hatten am 6. Jänner 2021 gewaltsam den Parlamentssitz in Washington gestürmt. Dort war der Kongress zusammengekommen, um den Wahlsieg von Trumps demokratischem Herausforderer Joe Biden bei der vorausgegangenen Präsidentschaftswahl zu zertifizieren.

Durch die Krawalle kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist. Trump hatte seine Anhänger kurz zuvor bei einer Kundgebung mit der Behauptung aufgewiegelt, ihm sei der Wahlsieg gestohlen worden. Seit dem 6. Jänner sind nach Angaben des US-Justizministeriums mehr als 850 Menschen in Verbindung mit dem Kapitol-Sturm festgenommen worden. (APA, 7.9.2022)