Erwartet werden auch neue Geräte aus der Nest-Reihe. Präsentation erfolgt in New York, einen Livestream gibt es auf Youtube, Vorbestellung sind direkt danach möglich

Bereits vorab zu sehen: Pixel 7 und die Pixel Watch. Die ebenfalls abgebildeten Pixel Buds Pro gibt es schon seit einigen Wochen zu kaufen. Foto: Google

Der Hardware-Herbst nimmt Fahrt auf. Kurz vor der Vorstellung neuer iPhones meldet sich nun auch Google zu Wort. Am 6. Oktober will das Unternehmen neue Geräte aus eigener Entwicklung vorstellen.

Pixel 7

Was im Zentrum der Veranstaltung stehen wird, ist dabei aber schon jetzt kein großes Geheimnis mehr, nennt Google doch nicht nur Namen, sondern zeigt die Hardware sogar bereits. Mit dem Pixel 7 und Pixel 7 Pro sollen etwa zwei neue Smartphones aus der High-End-Serie von Google präsentiert werden.

Wie aus zahlreichen Leaks hervorgeht, handelt es sich dabei um ein iteratives Update der Pixel-6-Serie, die ganz großen Neuerungen sind also nicht zu erwarten. Allerdings soll eine neue – und damit die zweite – Generation von Googles eigenem SoC Tensor zum Einsatz kommen. Über dessen Leistungsfähigkeit ist noch wenig bekannt, offiziell wird er seit kurzem als "Tensor G2" geführt.

Wie Pixel 7 und Pixel 7 Pro aussehen werden, hat Google bereits vor einigen Monaten im Rahmen der Entwicklerkonferenz I/O erstmals gezeigt. Dabei erinnert vieles an das Pixel 6, allerdings soll das Kameramodul nun von einem Metallrahmen umgeben sein.

Pixel Watch

Ebenfalls schon vor Monaten erstmals gezeigt wurde die Pixel Watch, also Googles erste eigene Smartwatch. Diese hat auch für das Betriebssystem Wear OS große Bedeutung, wird sie doch die erste Wear-OS3-Uhr jenseits von Samsung sein. Die Integration der Fitnessfunktionen von Fitbit soll dabei eine zentrale Rolle spielen.

Sowohl Smartphone als auch Smartwatch sollen laut Google bereits direkt nach dem Event über den Google Store vorbestellbar sein. Vorausgesetzt natürlich, man befindet sich in einem der von Google offiziell belieferten Länder – wozu Österreich seit Jahren nicht zählt. Allerdings war es zuletzt zumindest wieder möglich, die Geräte direkt über große Händler wie Amazon zu bestellen – und im Fall vom Pixel 6a sogar umgehend nach der Präsentation.

Nest

Zudem sollen einige neue Geräte aus dem unter der Marke Nest laufenden Smart-Home-Portfolio des Unternehmens vorgestellt werden. Denkbar ist zudem, dass Google auch noch die eine oder andere Überraschung parat hat, über die man im Vorfeld noch nichts verraten will.

Ablauf

Die Vorstellung erfolgt im Rahmen eines Launch-Events in Williamsburg / New York. Die Präsentation wird wie gewohnt via Youtube live gestreamt, wer daran Interesse hat, sollte sich schon einmal den 6. Oktober ab 16 Uhr (MESZ) freihalten. (apo, 7.9.2022)