Foto: Screenshot Instagram, Mark Zuckerberg

Meta-Chef Mark Zuckerberg hat sein neues Hobby mit der Welt geteilt: Er ist jetzt Mixed-Martial-Arts-Kämpfer, wie der 38-Jährige in einem Instagram-Video beweist.

Seine Leidenschaft für den Vollkontaktsport entwickelte Zuckerberg während der Pandemie, wie er im Interview mit dem Podcaster Joe Rogan erzählt. "Seit Covid habe ich mich viel mit Surfen und Foilen beschäftigt und dann mit MMA. Ich kenne viele Leute, die es tun. Es gibt tatsächlich diese wirklich interessante Verbindung zwischen Leuten, die surfen und Jiu-Jitsu machen", so Zuckerberg. Gleichzeitig betont der Meta-Chef, wie sehr er es bedauert, nicht schon früher mit dem Sport begonnen zu haben. Er bereue es, auf der Universität wettkampforientiertes Fechten betrieben zu haben, statt sich ganz dem Ringen zuzuwenden.

Lob und Vergleich mit Steven Seagal

Nun stieß das MMA-Video von Zuckerberg im Internet einerseits auf Lob der Nutzenden, weil er einige fortgeschrittene Techniken an seinem Trainer anwendet, was dieser in mehreren Szenen auch anerkennt. Andere Nutzer fühlen sich durch die Schnitte und die Sprünge zwischen den Sequenzen hinters Licht geführt, denn offensichtlich soll Zuckerberg in einem möglichst guten Licht dastehen. Vor allem die Zeitlupensequenzen sorgten für Spott, und es wurden Vergleiche mit dem legendären Aikido-Video des B-Movie-Stars Steven Seagal gezogen. Das Video zeigt Seagal, wie er auf beinahe "magische" Weise seine ihm zahlenmäßig vier zu eins überlegenen Gegner zu Fall bringt.

mjsteffens73

Nicht zum ersten Mal teilt Zuckerberg seine Hobbys mit der Welt. Zum US-amerikanischen Independence-Day veröffentlichte der Tech-Milliardär ein Video, das ihn beim Trend-Surfsport Hydrofoiling zeigt – natürlich mit US-Flagge in der Hand und untermalt von John Denvers "Country Roads".

The Telegraph

Der Roboter-Meme von der Grillparty

Im Netz wird Mark Zuckerberg seit geraumer Zeit unterstellt, er sei eigentlich ein hochentwickelter Roboter, der gerade dabei ist, das menschliche Verhalten zu erlernen und sich beim Imitieren von Zwischenmenschlichem manchmal etwas patschert anstellt. Erst vor kurzem machte der US-Podcast-Moderator Lex Fridman einen "Ich bin kein Roboter"-Test mit dem Facebook-Gründer.

Wo der Ursprung des Gerüchts, Zuckerberg sei eigentlich die schmalere Variante von Schwarzeneggers Terminator, liegt, ist heute nicht mehr ganz klar rekonstruierbar. Erstmals tauchte die Geschichte 2014 auf, als Zuckerberg eine Frage in einem Q&A so beantwortete: "Du musst dich konzentrieren und versuchen, dich so wenig wie möglich von Dingen stören zu lassen, aber es wird dich stören, weil du ein Mensch bist. Ich war ein Mensch. Ich bin immer noch ein Mensch. Aber ... ich bezog mich nur auf mich selbst in der Vergangenheit. Nicht, dass ich kein Mensch wäre."

Ein von ihm im selben Jahr veröffentlichtes neuerliches Hobby-Video tat sein Übriges und befeuerte die Roboter-Erzählung zusätzlich: In einem Video, das angeblich im Garten Zuckerbergs gedreht wurde, erklärt der heute 38-Jährige, wie man Fleisch im Smoker zubereitet. Berühmt-berüchtigt wurde das Video durch Zuckerbergs auffallend häufige Formulierung "smoking meats", ganz so, als hätte das positronische Gehirn des Androiden eine Fehlfunktion, so zumindest die Mutmaßungen im Netz.

The Time Wasting Machine

Die Geschichte vom Laser-Mord an der Ziege

In einem Punkt darf man Mark Zuckerberg aber freisprechen. Die von Ex-Twitter-CEO Jack Dorsey in Umlauf gebrachte Geschichte, Mark Zuckerberg hätte einmal eine Ziege mit einer Laserkanone umgebracht, dürfte auf einem Missverständnis beruhen. Zuckerberg schlachtete tatsächlich eine Ziege, als er ein Jahr lang nur Tiere aß, die er auch selbst getötet hat. Dabei verwendete Zuckerberg aber vermutlich einen Schlachtschussapparat oder einen Viehbetäuber und keinen Laser, wie von Dorsey behauptet. (red, 7.9.2022)