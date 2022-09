Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Weiterhin spannende Zeiten bei den Wiener Klubs. In dieser Folge gibt es ein Update zur Situation bei Rapid Wien. Der Geschäftsführer und der Präsident haben ihren Rücktritt bekanntgegeben, worüber wir bereits in der letzten Folge ausführlich berichtet haben. Nun ist der langjährige Funktionär Werner Kuhn unschön gegangen worden. Er soll auch die Finger im Spiel bei einer Liste "Steffen Hoffmann" haben, die sich für die zukünftige Rapid-Präsidentschaft in Stellung bringen soll. Markus gibt seine Einschätzung dazu ab, Stefan analysiert den Transfer von Marco Djuricins, der am Ende des Transferfensters Austria Wien in Richtung HNK Rijeka verlassen hat. Außerdem gibt es neben einer kurzen Zusammenfassung der letzten Spiele der beiden Mannschaften noch eine Vorschau auf den nächsten Donnerstag, an dem die Austria in der European Conference League debütiert.

Und: neuer Monat, neues Tippspiel! Wir gratulieren dem Gewinner des letzten Monats und geben alle Infos, Preise und Einsätze für den September bekannt.

Frage der Woche

Schafft es die Austria, in der Europa Conference League zu überwintern? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 7.9.2022)